(Montréal) C’était soir de gala, jeudi au Centre Bell. Gala de hockey… et de boxe !

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Juraj Slafkovsky a inscrit son premier but dans la LNH, Arber Xhekaj a offert une correction à Zack Kassian et le Canadien de Montréal a vaincu les Coyotes de l’Arizona 6-2.

Les deux recrues ont soulevé la foule, alors que le Canadien a malmené les Coyotes.

« Je suis content pour le jeune, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis au sujet du premier but de Slafkovsky. C’est beaucoup de pression pour un gars de 18 ans d’avoir été repêché au premier rang et de jouer ici à Montréal.

« Les partisans ont fait preuve de respect et ont encouragé le jeune. Il a compté son premier et je ne m’attendais à rien d’autre de leur part », a-t-il ajouté au sujet de l’ovation reçue par le Slovaque.

Les Coyotes étaient arrivés à Montréal après avoir causé une surprise en battant les Maple Leafs de Toronto 4-2, lundi. Le scénario a été bien différent trois jours plus tard.

Le Canadien a marqué trois buts sur ses quatre premiers tirs et a facilement filé vers la victoire, malgré une petite frayeur en fin de rencontre.

« En général, j’ai aimé le match, a dit St-Louis. Ç’a été dur en troisième période. Ce n’est pas facile quand vous menez par cinq en troisième période.

« Jake (Allen) a fait de gros arrêts pour nous. En général, je suis très content de notre match. »

Josh Anderson, Cole Caufield, Brendan Gallagher, Nick Suzuki et Sean Monahan ont aussi touché la cible pour le Canadien (3-2-0). Jake Allen a stoppé 25 tirs.

Allen était de retour au jeu après avoir raté la rencontre de lundi face aux Penguins de Pittsburgh puisque sa conjointe avait donné naissance au troisième enfant du couple plus tôt dans la journée.

J. J. Moser et Travis Boyd ont rendu les choses intéressantes en marquant en troisième période pour les Coyotes (1-3-0), mais le mal était fait. Connor Ingram a repoussé 24 lancers.

Le Canadien sera de retour en action samedi, quand il accueillera les Stars de Dallas au Centre Bell.

Soirée festive

Les festivités ont commencé tôt, alors qu’Anderson a ouvert le pointage après seulement 1 : 58 de jeu. Il a fait mouche sur un retour, après que Jonathan Drouin eut atteint le poteau.

Caufield a creusé l’écart à 4 : 13. Il a récupéré une rondelle libre après un revirement des Coyotes en sortie de zone et a battu Ingram avec un tir vif qui est passé sous le bras droit du gardien.

Le Canadien en a rajouté à 7 : 17. Gallagher a inscrit son premier but de la saison lors d’une attaque à deux contre un.

Xhekaj a ensuite fait vibrer le Centre Bell grâce à ses poings. Il a envoyé Kassian au tapis après un violent, mais bref combat.

Ingram a réussi à se racheter en stoppant les tirs du Canadien en deuxième moitié de première période, mais il n’était pas encore au bout de ses peines.

Slafkovsky l’a battu après 7 : 17 de jeu en deuxième période, après qu’il eut intercepté une passe errante du défenseur Josh Brown.

Le Slovaque âgé de 18 ans a reçu une chaleureuse ovation de la part des partisans, qui ont même scandé son nom. Slafkovsky a agité la main au banc en rigolant, affichant un large sourire.

Suzuki en a rajouté avec 1 : 33 à faire au deuxième vingt, sur un tir de punition. Il s’est moqué d’Ingram en lobant la rondelle par-dessus sa mitaine, comme l’avait fait quelques fois l’ancienne étoile des Red Wings de Detroit Pavel Datsyuk.

Malgré le retard de cinq buts, les Coyotes n’ont pas baissé les bras en troisième période. Moser et Boyd ont marqué dans un intervalle de 1 : 58.

Juuso Valimaki a atteint la barre transversale lors d’un avantage numérique quelques minutes plus tard. Allen a ensuite frustré Kassian sur un tir à bout portant.

Monahan a clos le spectacle avec un but dans un filet désert avec 3 : 24 à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Juraj Slafkovsky était encore tout sourire dans le vestiaire après la rencontre.

« C’est incroyable d’avoir marqué mon premier but dans cet édifice. C’est un rêve devenu réalité ! »

Slafkovsky était aussi enjoué par le combat d’Arber Xhekaj contre Zack Kassian.

« J’ai toujours peur de lui (Xhekaj) ! Je suis content qu’il soit avec nous et qu’il nous protège. »

Xhekaj, lui, a raconté à quel point Slafkovsky était heureux de l’avoir à ses côtés.

« Il a dit dans le vestiaire à quel point il était content de jouer avec le 72. Je lui ai dit de se calmer un peu ! »

Brendan Gallagher a noté qu’il était important de retenir les éléments positifs de la rencontre.

« Nous avions eu deux bons jours d’entraînement et ç’a paru dans notre début de match. Par contre, c’est une des choses les plus dures pour un athlète quand vous perdez votre avantage compétitif et ils nous ont fait payer le prix. Mais en général, je suis content de notre match et nous passons au suivant. »