Hockey Québec a présenté jeudi, au Centre Bell, la semaine Restaurer notre hockey. Une semaine consacrée au respect et à l’intégrité dans le monde du hockey. Tous les acteurs du milieu ont décidé d’avancer dans la même direction.

Au moyen de cette initiative qui aura lieu du 24 au 29 octobre, Hockey Québec souhaite « rétablir la culture et revenir aux bases ».

Le hockey a eu mauvaise presse récemment et la fédération sportive la plus importante de la province espère que tous ses artisans, qui gravitent autour du sport de près ou de loin, soient conscients et outillés pour faire face au changement de culture souhaité.

L’idée est de « lancer un message fort », tout en « améliorant son état initial ».

Pendant la semaine Restaurer notre hockey, Hockey Québec présentera du contenu éducatif à ses membres dans le but de les sensibiliser à différents enjeux liés à l’intégrité, l’inclusion et la diversité. Le tout se fera avec l’aide de Sport’Aide.

Son président, Sylvain Croteau, était d’ailleurs présent à la conférence de presse. Pour son organisme, qui existe depuis maintenant cinq ans, il était primordial de contribuer à cette initiative de Hockey Québec pour « éduquer, sensibiliser et aller à la rencontre de la communauté ».

M. Croteau estime qu’« on doit se parler », car « c’est une responsabilité ».

Sport’Aide existe pour assurer un environnement sain et sécuritaire dans une multitude de milieux sportifs à travers la province et il croit que les jeunes doivent en profiter.

« Les jeunes du Québec sont chanceux parce qu’il existe des services pour eux. Ma motivation de tous les jours est de savoir qu’il y a peut-être un petit gars ou une petite fille à Sept-Îles, Rimouski ou Saint-Eustache qui vit quelque chose et qui ne sait pas qu’on est là », explique M. Croteau.

L’appui du Canadien

D’ailleurs, M. Croteau est heureux que le Canadien de Montréal fasse aussi partie de l’initiative. À son avis, il s’agit d’un message fort : « Il y a toute une communauté qui s’intéresse au Canadien de Montréal, donc ça nous permet de passer en accéléré pour aller à la rencontre des gens. »

Pour Geneviève Paquette, vice-présidente à l’engagement communautaire et directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l’enfance, s’impliquer a été un automatisme. « On ne peut pas rester insensible. C’est la base. Ces jeunes garçons et ces jeunes filles qui jouent au hockey, ce sont les hockeyeurs de demain, ce sont les parents de demain. »

D’ailleurs, comme le Canadien est un modèle sans pareil au Québec, cette implication donne du lustre à la cause. Du point de vue de Mme Paquette, cette initiative permettra aux joueurs et à leurs parents d’avoir des outils pour intervenir et écouter. Elle estime que le hockey est un sport rassembleur et qui a de belles valeurs, alors il est important que ça demeure ainsi pour les générations à venir.

Les ligues juniors invitées

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la Ligue de développement du hockey M18 AAA sont aussi partenaires de la semaine Restaurer notre hockey.

Depuis qu’il est à la tête du département des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin se fait un devoir de mettre les enjeux liés à la diversité et à l’inclusion au premier plan.

Mais sa véritable priorité est d’aider toutes les organisations de la ligue à former non seulement de bons joueurs de hockey et de bons étudiants, mais aussi de bons êtres humains. Dans une période pendant laquelle les joueurs passent de l’adolescence à la vie adulte, il serait difficile de faire autrement : « Les joueurs évoluent dans un milieu, une bulle, où ils se retrouvent entre eux. Il faut donc leur montrer qu’il y a quelque chose qui existe à l’extérieur du hockey. »

Le commissaire de la Ligue de développement du hockey M18 AAA, Yanick Gagné, parle aussi de responsabilité : « Ils ont du talent, ils sont dans une ligue de haut niveau, ils sont bien encadrés, mais il y a une responsabilité qui vient avec ça. »

Que ce soit dans leur comportement ou leurs interactions, M. Gagné est convaincu que ce projet aura un impact constructif sur les joueurs de la relève : « Ça va encourager les parents à inscrire leurs enfants au hockey, sachant qu’ils seront dans un milieu sécuritaire et inclusif. »