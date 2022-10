On ne change pas une formule gagnante, et même si le Canadien ne connaît pas non plus un début de saison digne des années de Michel Therrien, l’équipe vient tout de même de livrer un vaillant effort pour battre un adversaire de qualité.

Guillaume Lefrançois La Presse

Martin St-Louis reviendra donc avec le même effectif que lundi, pour la visite des Coyotes de l’Arizona, jeudi soir, au Centre Bell.

C’est donc dire que Michael Pezzetta et Rem Pitlick seront les attaquants surnuméraires. Pitlick a au moins pu disputer les deux premiers matchs, mais Pezzetta, lui, a assisté aux quatre premiers matchs du haut des tribunes.

Mais voilà, avant l’entraînement matinal, les blessés Joel Edmundson et Joel Armia s’exerçaient de nouveau sur la patinoire en compagnie des thérapeutes.

« C’est l’éléphant dans notre vestiaire. On a deux attaquants en trop et on va en avoir un troisième quand Armia va revenir, je ne sais pas quand. Ce n’est pas facile et on gère ça tous les jours, a admis St-Louis, après l’exercice du matin.

« Il faut communiquer et être transparent, dire la vérité. C’est dur de ne pas jouer, ce n’est pas une job que j’aime, mais c’est une job importante », a ajouté le coach.

Cole Caufield et Juraj Slafkovsky sont les deux seuls à ne pas nécessiter de passer par le ballottage avant de retourner à Laval. Sachant que les chances de Caufield de retourner aux abords du cégep Montmorency sont à peu près nulles, les options seront donc d’envoyer Slafkovsky à Laval, ou de soumettre un joueur au ballottage avant de le rétrograder.

Une attaque au ralenti

Parlant de Caufield, St-Louis a eu de bons mots pour lui. Rappelons qu’à l’arrivée de St-Louis en poste, Caufield ne comptait qu’un but en 30 matchs. Il a marqué dès le premier match du nouveau coach, et en compte 25 en 41 matchs depuis le changement de régime.

« Quand je suis arrivé, il a joué au sein du quatrième trio les deux premiers matchs, a rappelé St-Louis. Je lui ai dit : amuse-toi, on va trouver les solutions. Il a marqué à son premier match et lentement, il a eu sa chance. »

Caufield compte déjà trois buts en quatre matchs en ce début de saison, et il mène son équipe avec 16 tirs. L’échantillon est petit, mais sa moyenne de quatre tirs par match est d’ailleurs supérieure à celle qu’il a affichée la saison dernière à partir de l’arrivée de St-Louis (3,08 par match).

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Cole Caufield

« Il peut marquer et joue avec beaucoup de confiance, a poursuivi St-Louis. Il faut donc faire attention de ne pas trop le coacher et lui enlever sa liberté. J’essaie surtout de le coacher sans la rondelle. Je ne peux pas en faire un meilleur marqueur, mais je peux l’aider à avoir plus de chances en lui montrant comment jouer sans la rondelle et où se placer. »

Si Caufield est productif, il reste que l’attaque en général tire de la patte. Avec une moyenne de 2 buts par match, l’équipe vient au 31e rang de la LNH. À 5 contre 5, le CH ne génère que 6,3 chances de marquer de qualité par 60 minutes. Selon NaturalStatTrick, il s’agit du pire ratio de la LNH.

« On a nos chances, on contrôle la rondelle, ça ne rentre juste pas, a plaidé l’attaquant Kirby Dach. On a aussi eu de bonnes chances en avantage numérique, mais on a marqué un seul but. On s’inquiétera davantage quand les chances n’y seront plus. Mais pour l’instant, les chances sont là et on joue bien offensivement. »

Allen de retour

Jake Allen défendra le filet du Canadien face aux Coyotes. Le Néo-Brunswickois a toujours connu du succès contre l’équipe possiblement nommée en l’honneur du film de Richard Ciupka. Sa fiche contre eux : 7-2-0, moyenne de 1,41 et efficacité de 9,48.

Allen disputera un premier match depuis que sa conjointe a donné naissance à leur troisième enfant. Ce qui a valu ce commentaire de St-Louis, un expert de la chose en sa qualité de père de trois enfants.

« C’est leur troisième, donc ils passent d’une défense homme-à-homme à une défense de zone ! »