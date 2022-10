Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Shayne Gostisbehere a marqué le but vainqueur lors d’un avantage numérique en troisième période et les Coyotes de l’Arizona ont surpris les Maple Leafs de Toronto 4-2, lundi soir.

L’attaquant des Red Wings Oskar Sundqvist a marqué lors de la dernière minute de jeu du temps réglementaire et a forcé la tenue de la prolongation. David Perron a inscrit deux buts et a amassé une mention d’assistance pour les Red Wings (2-0-1). Adam Erne a touché la cible pour les Red Wings alors que Ville Husso a stoppé 31 tirs.

Adrian Kempe a marqué son quatrième but de la saison et s’est fait complice du but de Kopitar. Gabriel Vilardi a aussi touché la cible pour les Kings (2-2-0). Jonathan Quick a réalisé 29 arrêts.

Anze Kopitar a récolté un but et une aide, portant son total de points à 47 en 42 parties contre les Red Wings. Seul Patrick Kane des Blackhawks de Chicago fait mieux parmi les joueurs actifs avec 56 points.

Phillip Danault a marqué son deuxième but de la rencontre en prolongation et les Kings de Los Angeles ont infligé aux Red Wings de Detroit leur première défaite de la saison grâce à une victoire de 5-4, lundi.

Gustav Forsling a récolté un but et une mention d’assistance pour les Panthers, qui ont subi un premier revers cette saison. Sam Bennett et Colin White ont également noirci la feuille de pointage.

Bergeron a conclu la rencontre avec un but et une aide pour la troupe de Boston, qui montre un dossier de 3-0-0 sous la tutelle de leur nouvel entraîneur-chef, Jim Montgomery.

DeBrusk a également mis la table pour le but de Patrice Bergeron. Il est passé entre deux défenseurs pour récupérer la rondelle et la refiler à son capitaine, qui a donné les devants 2-1 aux Bruins au deuxième vingt.

Jake DeBrusk a ouvert le pointage dès la 21 e seconde et il a ajouté un but dans un filet désert pour guider les Bruins de Boston vers une victoire de 5-3 aux dépens des Panthers de la Floride, lundi soir.

Zibanejad et Panarin brillent dans un gain des Rangers contre les Ducks

PHOTO JULIA NIKHINSON, ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad (93)

Mika Zibanejad a inscrit deux buts et a récolté deux aides, Artemi Panarin a marqué un but et a obtenu trois aides et les Rangers de New York ont battu les Ducks d’Anaheim 6-4, lundi.

Vincent Trochek a compté et s’est fait complice d’un but alors que Kaapo Kakko et Alexis Lafrenière ont aussi fait vibrer les cordages. Adam Fox a récolté trois mentions d’assistances pour les Rangers, qui ont signé une troisième victoire en quatre rencontres.

Igor Shesterkin a repoussé 18 tirs et a porté sa fiche à 3-0-0.

Frank Vatrano, Trevor Zegras, Maxime Comtois et Derek Grant ont fait vibrer les cordages pour les Ducks. Troy Terry et Pavol Regenda ont chacun été crédités de deux aides.

John Gibson a alloué cinq buts sur 34 tirs en deux périodes de travail avant de céder sa place. Anthony Stolarz a repoussé huit tirs en relève.

L’attaquant québécois Samuel Blais a disputé son premier match de la saison pour les Rangers après avoir raté les trois premières parties en raison d’une blessure au haut du corps.

Blais n’a joué que 14 matchs la saison dernière avant de subir une importante blessure au genou. Il a été acquis par les Rangers en juillet 2021 par le biais d’une transaction qui a envoyé Pavel Buchnevich aux Blues de St. Louis.

Allan Kreda, Associated Press