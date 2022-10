Notre journaliste vous offre son bilan de la première semaine d’activités dans la LNH.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Fleury se serait hué

Sans avoir lu les nouvelles ou regardé les bulletins de sport, il aurait été peu probable qu’on s’exclame « Marc-André Fleury » à la question : « Quel gardien de la LNH a jusqu’ici accordé 11 buts en 4 périodes de jeu ? » Nous aurions pourtant eu raison de le faire. À un moment de l’année où le faible nombre de matchs disputés justifie certaines statistiques aberrantes, le Québécois se retrouve avec un taux d’efficacité de ,776 et une moyenne de buts accordés de 8,37. Samedi, il est sorti sous les huées des partisans du Wild du Minnesota. « Moi aussi, je me serais hué », a dit Fleury avec son habituelle répartie. Les faux départs ne sont pas une anomalie dans la carrière du futur membre du Temple de la renommée : la saison dernière, à Chicago, ses statistiques étaient atroces après quatre matchs, et il a finalement connu une campagne très correcte.

D’autres faux départs

PHOTO ADAM HUNGER, ASSOCIATED PRESS Le gardien des Devils Vitek Vanecek

On a largement parlé du jeu de chaises musicales qui s’est déroulé pendant l’été parmi les gardiens de but de la LNH. Les premiers pas de certains portiers dans leur nouveau demi-cercle ne se déroulent toutefois pas comme ils l’auraient souhaité. Au New Jersey, Vitek Vanecek a été pitoyable à son premier départ avec les Devils, cédant 5 fois sur 22 tirs. Ça s’est mieux passé pour Jack Campbell à son baptême dans l’uniforme des Oilers d’Edmonton, mais après une victoire, il a été malmené par les Flames de Calgary samedi. Victime de quatre buts en première, il a vu sa soirée se conclure après moins de 11 minutes. Ça se passe mieux pour Ilya Samsonov à Toronto (2-0-0) et Ville Husso à Detroit (1-0-0). Ce dernier a blanchi le Canadien à son premier départ.

L’effet Gaudreau attendra

Les Blue Jackets de Columbus ont causé des maux de tête à tous les observateurs qui se sont prêtés au jeu des prédictions avant le début de la saison. Il était acquis qu’une place en séries éliminatoires serait difficilement accessible dans la division Métropolitaine, mais l’arrivée de Johnny Gaudreau permettrait-elle aux Jackets de causer la surprise ? La magie attendra encore un peu. Les trois premiers matchs de l’équipe n’ont rien montré d’emballant : trois défaites et à peine cinq buts marqués, dont aucun en avantage numérique. Comble de malheur, Patrik Laine ratera de trois à quatre semaines d’action en raison d’une blessure subie au match inaugural.

Un joueur spécial

PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS L’attaquant Liam O’Brien a livré un combat à Trent Frederic lors du match entre les Coyotes et les Bruins, samedi.

Liam O’Brien est un joueur spécial. Voilà des mots qui n’ont pas été employés souvent pour décrire l’ancien dur à cuire des Huskies de Rouyn-Noranda. Or, il a réalisé la semaine dernière un relatif exploit, celui de porter l’uniforme des Coyotes de l’Arizona et de ne se retrouver sur la glace pour aucun but de l’adversaire. Déjà, les chiens du désert se retrouvent exactement là où on les attendait, c’est-à-dire en bas du classement, avec deux défaites en deux matchs et déjà 12 buts accordés. L’équipe a également accordé un délirant total de 96 tirs. Dans ces circonstances, O’Brien, qui n’a tout de même été employé qu’une dizaine de minutes par rencontre, s’en tire avec une étoile dans son cahier, lui qui montre parmi les meilleures statistiques défensives de son camp – à l’échelle d’un club médiocre, évidemment.

Un joueur furieux

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE L’attaquant des Canucks J. T. Miller

À l’autre extrémité du spectre, saluons J. T. Miller. Après la défaite des Canucks de Vancouver contre les Flyers de Philadelphie, samedi, il était furieux. En deux matchs, son équipe a bousillé des avances de 3-0 et de 2-0 avant de chaque fois s’incliner. « J’étais sur la glace pour les huit cr*sse de buts. Je suis plutôt frustré », a-t-il pesté. Vérification faite, le joueur de centre a en effet assisté depuis la patinoire aux cinq buts des Oilers d’Edmonton, mercredi, puis aux trois des Flyers. Un de ces buts a été inscrit dans un filet désert, et trois autres en avantage numérique. En contrepartie, l’adversaire a marqué en désavantage numérique deux fois. Ces insuccès ne reposent bien sûr pas que sur Miller. Mais on se doute que ce n’est pas la manière dont il aurait voulu célébrer son nouveau contrat de sept ans et 56 millions.

Matty Beniers déchaîné

PHOTO JASON REDMOND, ASSOCIATED PRESS L’attaquant du Kraken Matty Beniers

Sans grande surprise, Matty Beniers s’impose déjà comme un pilier chez le Kraken de Seattle. À 19 ans, il est l’une des recrues les plus en vue cette saison dans la LNH, et il n’a pas tardé à se mettre en marche. Après trois rencontres, il a déjà quatre points. Ce qui impressionne surtout dans son cas, c’est qu’il a non seulement obtenu des points chaque soir, mais qu’il l’a désormais fait dans 12 de ses 13 matchs en carrière dans la LNH. Il est au troisième rang des attaquants du Kraken les plus utilisés (18 min 8 s), derrière Alex Wennberg et Oliver Bjorkstrand.

Michael Stone déchaîné

Qui est l’actuel meilleur pointeur des Flames de Calgary ? Voilà, c’est évidemment Michael Stone. Avec trois points en deux matchs – tous obtenus samedi soir, en fait –, le défenseur à caractère défensif partage la tête chez les Flames avec Nazem Kadri. Depuis une saison de 36 points en 75 matchs à l’époque où il s’alignait avec les Coyotes de l’Arizona, Stone s’est contenté de 47 points en 225 duels en jouant sporadiquement à Calgary. Il s’est surtout rendu célèbre, bien malgré lui, en étant laissé de côté à 71 reprises la saison dernière. C’est exact : il n’a disputé que 11 rencontres en 2021-2022 sans jamais être blessé ou cédé à la Ligue américaine. Sa patience a été récompensée par un nouveau contrat d’un an. Il profite aujourd’hui de l’absence d’Oliver Killington en défense pour voir de l’action et, on le constate, pour amasser quelques points.