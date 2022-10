(Columbus) Steven Stamkos a inscrit un doublé, Corey Perry et Ross Colton ont chacun récolté un but et une passe et le Lightning de Tampa Bay a battu les Blue Jackets de Columbus 5-2, vendredi, pour signer sa première victoire de la saison.

Associated Press

Cal Foote a également touché la cible pour le Lightning alors que Vladislav Namestnikov, Alex Killorn et Mikhail Sergachev ont chacun amassé deux aides. Andrei Vasilevskiy a arrêté 26 tirs.

Johnny Gaudreau a marqué son premier but à titre de membre des Blue Jackets, et Gustav Nyquist a également fait vibrer les cordages pour Columbus. Daniil Tarasov, qui n’a toujours pas gagné en sept parties dans la LNH, a terminé avec 34 arrêts.

Les Blue Jacks ont perdu leurs deux premiers matchs du calendrier pour la troisième fois en quatre saisons et pour la septième fois dans l’histoire de l’équipe.

Les Blue Jackets jouaient leur premier match sans leur attaquant vedette Patrik Laine, qui s’est blessé à l’épaule lors de la première rencontre de la saison, contre les Hurricanes de la Caroline. Il devrait manquer de trois à quatre semaines.