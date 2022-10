(Sherbrooke) Rien ne peut arrêter le Phoenix de Sherbrooke depuis le début de la saison de la LHJMQ.

La Presse Canadienne

Joshua Roy a inscrit un but et a récolté deux aides et le Phœnix a étrillé les Sea Dogs de Saint-Jean 6-1, vendredi.

Le Phoenix (7-0-1) est demeuré invaincu en temps réglementaire depuis le depuis de la campagne.

Si aucune des deux équipes n’a pas trouvé le fond du filet en première période, le Phoenix a pris les rênes de la rencontre lors du deuxième tiers.

Milo Roelens, Ethan Gauthier, Joel Marchon et David Spacek ont tous touché la cible lors de la période médiane et les locaux ont retraité pour les vestiaires avec une avance de 4-0.

Tyson Hinds et Roy ont marqué lors du troisième vingt. Justin Gill, le meilleur pointeur du circuit Courteau, et William Bishop ont amassé respectivement trois et deux aides.

Chaque membre du redoutable trio de Gill, Gauthier et Roy se classe parmi les trois meilleurs pointeurs de la LHJMQ.

Jakob Robillard a été dominant devant la cage du Phoenix, stoppant 34 tirs.

Noah Burn a été l’unique buteur des Sea Dogs (2-3-0). Ventsislav Shingarov a repoussé 35 tirs dans la défaite.

Foreurs 5, Armada 1

Thomas Larouche et William Provost ont inscrit deux buts et les Foreurs de Val-d’Or se sont imposés 5-1 contre l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Le gardien William Blackburn a repoussé 46 des 47 tirs en direction de la cage des Foreurs.

Jonathan Fauchon, troisième marqueur et cinquième pointeur de la LHJMQ, a été le seul à tromper la vigilance de Blackburn.

Olympiques 4, Drakkar 0

Samuel Savoie et Zachary Dean ont totalisé un but et une mention d’assistance et les Olympiques de Gatineau ont défait le Drakkar de Baie-Comeau 4-0.

Tye Austin a paré 24 tirs et a obtenu le jeu blanc.

Titan 2, Remparts 6

James Malatesta et Mikael Huchette ont marqué deux buts et les Remparts de Québec ont prévalu 6-2 contre le Titan de l’Acadie-Bathurst.

Saguenéens 4, Cataractes 1

Charles-Antoine Lavallée a bloqué 28 tirs et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Cataractes de Shawinigan 4-1.

Océanic 1, Huskies 2 (prol.)

Bill Zonnon a dénoué l’impasse en prolongation et a permis aux Huskies de Rouyn-Noranda de prendre la mesure de l’Océanic de Rimouski 2-1.

Voltigeurs 4, Eagles 2

Malgré un doublé de Samuel Johnson les Eagles du Cap-Breton ont baissé pavillon 4-2 devant les Voltigueurs de Drummondville.