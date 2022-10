(Detroit) À son point de presse d’avant-match, vendredi, Derek Lalonde a évoqué le fameux « big four » du Canadien en défense lors des séries de 2021.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’entraîneur-chef des Red Wings était alors adjoint à Tampa, et a vu le quatuor de Shea Weber, Ben Chiarot, Jeff Petry et Joel Edmundson de près. « Ces quatre défenseurs étaient durs à affronter, ils jouaient de façon simple, ils n’étaient pas flamboyants et n’étaient pas toujours en train d’appuyer l’attaque », notait Lalonde.

Nous voici seulement 15 mois plus tard et c’est avec une défense encore très jeune que le Canadien affrontera les Red Wings, vendredi, dans ce qui sera le match inaugural de la saison 2022-2023 des Wings.

En rappel, pour ceux qui l’auraient oublié : Weber ne jouera plus, Chiarot disputera le match de vendredi, mais dans l’uniforme avec la roue ailée et Petry est à Pittsburgh. L’unique survivant de cette brigade, Edmundson, demeure à l’infirmerie jusqu’à nouvel ordre.

La défense montréalaise est maintenant condamnée à rester jeune pendant au moins deux mois puisque le CH a annoncé tard jeudi que Michael Matheson ratera huit semaines en raison d’une entorse au muscle abdominal.

C’est dommage pour Mike. Il sera important dans notre équipe et il avait hâte de jouer ici. Ce sera repoussé. Mais on a plein de jeunes qui seront forcés à jouer de grosses minutes. Ils l’ont bien géré contre Toronto. C’est ça, le hockey, tu dois composer avec des blessures. Il nous manque deux de nos défenseurs sur qui on comptait le plus, Eddie et Matt (Edmundson et Matheson). Des gars doivent se lever. Savard a bloqué quoi, neuf tirs ? On a besoin de ça. Brendan Gallagher

La pression sera effectivement forte sur David Savard, qui a passé 22 minutes sur la patinoire mercredi. Mais il a beau dire qu’il est arrivé le plus en forme possible, l’époque où il jouait 27 minutes par match est révolue. Il a atteint ce chiffre 10 fois, mais c’était en 2015. La saison dernière, il avait disputé 25 minutes à trois reprises, dont une fois quand l’équipe avait été forcée d’employer Sami Niku et Kale Clague tellement les effectifs étaient minces.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le défenseur du Canadien Arber Xhekaj

En attendant de voir si Kent Hughes trouvera de l’aide, ou en attendant le retour d’un des deux vétérans, cette brigade devrait donc compter quatre recrues dans ses rangs, soit Kaiden Guhle, Arber Xhekaj, Jordan Harris et Johnathan Kovacevic.

« Les maux de tête, ça n’arrange rien, a martelé Martin St-Louis. C’est un défi pour notre jeune groupe. En anglais, on dit qu’il y a un “silver lining”. Ça donne une chance aux jeunes d’avoir plus de répétitions, des répétitions importantes. Ça pourrait accélérer leur développement. Quand Matheson et Eddy vont revenir, on pourra franchir une autre étape parce que les jeunes seront rendus plus loin dans leur développement. »

Mercredi, Xhekaj avait été l’arrière le moins utilisé par St-Louis, à 12 min 47 s, tandis qu’une autre de ces recrues, Guhle, avait été le joueur le plus employé (22 : 34). On devine que les hauts et les bas typiques des recrues feront varier ces statistiques.

Contre Husso

St-Louis n’apportera aucun changement à son effectif. C’est donc dire que le défenseur Corey Schueneman, fraîchement rappelé de Laval, sera laissé de côté, tout comme les attaquants Jonathan Drouin et Michael Pezzetta.

Une légère modification observée : c’est Sean Monahan qui patinait au centre du trio avec Kirby Dach et Mike Hoffman. Au dernier match, Dach était officiellement le centre, mais c’est Monahan qui avait pris la majorité des mises au jeu.

PHOTO RICK OSENTOSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le gardien des Red Wings Ville Husso

Les Wings auront aussi des joueurs de renom dans les gradins, soit l’attaquant Filip Zadina, 6e choix au total en 2018, de même que Pius Suter, auteur de 36 points la saison dernière.

Ville Husso, un des nombreux nouveaux venus de l’été, sera le gardien partant pour l’ancienne équipe de Paul Ysebaert. Il sera opposé à Jake Allen.