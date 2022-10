Hockey Canada

La ministre Pascale St-Onge demande diversité et transparence

De passage au Saguenay–Lac-Saint-Jean jeudi, la ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, s’est laissée aller à quelques commentaires sur le dossier des agressions sexuelles chez Hockey Canada, en affirmant notamment qu’il fallait plus de diversité autour de la table de décision et plus de transparence économique.