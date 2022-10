Est-ce que ce sera finalement l’année où une équipe canadienne, plus précisément albertaine, remportera la Coupe Stanley ? Les Flames misent sur un nouveau meneur avec Jonathan Huberdeau tandis que les Oilers croient finalement avoir trouvé la solution devant le filet avec Jack Campbell. Derrière, les Ducks et les Kings devraient être compétitifs alors qu’on se pose des questions sur les Canucks et les Golden Knights et que ça devrait être plus compliqué pour les Sharks et le Kraken.

Ducks d’Anaheim

PHOTO RINGO H.W. CHIU, ASSOCIATED PRESS Ryan Strome

L’après Getzlaf

La reconstruction se poursuit à Anaheim, cette fois sans le capitaine Ryan Getzlaf, désormais retraité, remplacé au centre par Ryan Strome. Les aspirations seront plus grandes cependant cette saison, surtout en raison du nombre de joueurs d’expérience en défense et devant le filet.

La défense n’a en effet rien d’un club en phase de rajeunissement, avec la présence de Cam Fowler, John Klingberg, embauché pour un an sur le marché des joueurs autonomes, Kevin Shattenkirk, Dmitry Kulikov et Nathan Beaulieu, mis sous contrat après un essai concluant au camp d’entraînement. Seul Jamie Drysdale, 20 ans, n’a pas deux années complètes dans le corps, mais ce sixième choix en 2020 est le plus doué du groupe.

John Gibson demeure une valeur plutôt sûre devant le filet, mais à 29 ans, il a présenté des statistiques inférieures aux promesses qu’il annonçait dans la mi-vingtaine.

L’attaque est jeune, mais bourrée de talent, avec Trevor Zegras, Mason McTavish, grand leader de l’équipe canadienne au Championnat mondial junior, et le surprenant Troy Terry, 25 ans, 37 buts et 67 points en 75 matchs l’an dernier.

Les Ducks ont commencé la dernière saison sur les chapeaux de roues, avec une fiche de 10-4-3 en novembre, mais tout s’est écroulé par la suite, ils ont perdu leur DG Bob Murray, accusé de terroriser ses employés, et les vétérans Josh Manson, Hampus Lindholm et Rickard Rakell ont été échangés à la date limite des transactions pour un choix de premier tour, quatre choix de deuxième et quelques espoirs.

Le joueur sous-estimé

PHOTO RINGO H.W. CHIU, ASSOCIATED PRESS Isac Lundestrom

Discrètement, le choix de premier tour en 2018, au 23e rang, Isac Lundestrom, 22 ans, a consolidé son poste de troisième centre et marqué 16 buts l’an dernier, à sa première saison à temps plein dans la LNH.

La recrue à suivre

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Mason McTavish

Troisième choix en 2021, Mason McTavish a survolé le Championnat mondial junior avec 17 points en 7 matchs et il aura une place au sein d’un trio offensif, peut-être à l’aile pour commencer.

Qui devra en donner plus

PHOTO GARY A. VASQUEZ, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Maxime Comtois

Maxime Comtois a terminé au premier rang des compteurs des Ducks il y a deux ans avec 33 points en 55 matchs, mais s’est retrouvé sur le quatrième trio, ou dans les gradins, l’an dernier.

Fiche en 2021-2022 31-37-14, 76 points Classement en saison 7es de la division Pacifique Parcours en série Exclus des séries Principaux départs Sam Steel, Sonny Milano, Greg Pateryn, Jacob Larsson Principales arrivées John Klingberg, Ryan Strome, Frank Vatrano

Flames de Calgary

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Jonathan Huberdeau

Trois ans pour gagner

Un vent de panique a soufflé sur Calgary lorsque les Flames ont perdu leur meilleur compteur, Johnny Gaudreau, et que, en même temps ou presque, leur jeune vedette Matthew Tkachuk a refusé de s’entendre à long terme avec le club.

Le DG Brad Treliving a réparé les pots à court terme en échangeant Tkachuk en Floride pour Jonathan Huberdeau et le défenseur MacKenzie Weegar. Les deux ont ensuite signé une prolongation de contrat de huit ans avec l’équipe, et Treliving a conclu ses emplettes en embauchant le centre Nazem Kadri sur le marché des joueurs autonomes.

Calgary sera donc en principe au moins aussi fort que l’an dernier, sinon meilleur avec l’ajout de Weegar en défense.

Un top 4 constitué de Noah Hanifin, Rasmus Andersson, Weegar et Chris Tanev n’a rien de vilain, et le gardien Jacob Markstrom est l’un des bons de sa profession.

Cet été 2022 sera néanmoins coûteux à long terme. Tkachuk a seulement 25 ans. Kadri a signé pour sept ans alors qu’il a déjà 32 ans, Huberdeau est à la veille de la trentaine et il gagnera plus de 10 millions par année jusqu’en 2031, tandis que Weegar, 29 ans en janvier, verra son salaire passer de 3,2 millions à 6,2 millions alors qu’il approchera la trentaine lui aussi.

Calgary a environ trois ans pour gagner. Et Treliving a choisi de gagner du temps. Dans les circonstances, pouvait-il vraiment faire autrement ?

Le joueur sous-estimé

PHOTO CANDICE WARD, USA TODAY SPORTS Rasmus Andersson

Le défenseur Rasmus Andersson a connu une grande éclosion à 25 ans avec 50 points et un temps d’utilisation de presque 23 minutes. On attendait plutôt le premier choix Juuso Valimaki, perdu au ballottage à la fin du camp.

La recrue à suivre

PHOTO JASON REDMOND, ASSOCIATED PRESS Jakob Pelletier

On donnait à Jakob Pelletier des chances de percer la formation après une saison de 62 points, dont 27 buts, dans la Ligue américaine, mais il a été retranché assez tôt dans le camp d’entraînement.

Qui devra en donner plus

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Blake Coleman

On n’a pas embauché Blake Coleman pour obtenir 40 buts par année, mais à presque 5 millions, on s’attend à plus que seulement 33 points.

Fiche en 2021-2022 50-21-11, 111 points Classement en saison 1ers de la division Pacifique Parcours en série Deuxième ronde Principaux départs Johnny Gaudreau, Sean Monahan, Matthew Tkachuk, Erik Gudbranson, Calle Jarnkrok Principales arrivées Jonathan Huberdeau, Nazim Kadri, MacKenzie Weegar, Kevin Rooney, Nicolas Meloche

Oilers d’Edmonton

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Jack Campbell

Enfin le bon gardien ?

Les Oilers ont enfin décollé. Ils viennent de connaître leur meilleure saison depuis l’arrivée de Connor McDavid en 2015 : 104 points et la finale d’association en séries éliminatoires. Ils ont réussi l’exploit malgré un gardien vieillissant et un autre chancelant.

Edmonton a pris son envol après le congédiement en février de l’entraîneur Dave Tippett, remplacé par Jay Woodcroft. Celui-ci bénéficiera cette fois d’un camp d’entraînement pour mettre l’équipe à sa main et le DG Ken Holland lui offre un bon gardien avec l’embauche de Jack Campbell, des Maple Leafs, sur le marché des joueurs autonomes.

Le noyau offensif des Oilers demeure le même, mené par le monstre à deux têtes composé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl, et quelques bons jeunes vétérans comme Evander Kane, surprenant l’an dernier, Zach Hyman et Ryan Nugent-Hopkins. Les jeunes Kailer Yamamoto et Jesse Puljujarvi ont une année d’expérience de plus dans le corps.

En défense, le choix de premier tour en 2018, Evan Bouchard, s’est imposé offensivement avec 43 points, mais Darnell Nurse et Cody Ceci ont eu à se charger de la grosse besogne. L’arrivée l’an dernier de Brett Kulak a aidé, et on lui a fait signer une prolongation de contrat pour le garder avec l’équipe. Le Canadien aura réussi à repêcher le jeune Lane Hutson avec le choix de deuxième tour reçu pour lui.

À moins d’une catastrophe de taille, les Oilers formeront de nouveau l’un des clubs les plus redoutables de la LNH.

Le joueur sous-estimé

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Zach Hyman

L’impact de l’ailier Zach Hyman a été énorme l’an dernier. Il a marqué 27 buts en 76 matchs et donné encore plus de caractère à ce club. Les Leafs auraient dû faire l’impossible pour le retenir.

La recrue à suivre

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Dylan Holloway

Le coéquipier de Cole Caufield à Wisconsin, Dylan Holloway, choix de première ronde des Oilers en 2020, deux rangs avant Kaiden Guhle, a obtenu un poste pour l’ouverture de la saison. Ce jeune colosse a amassé 22 points en 33 matchs l’an dernier dans la Ligue américaine.

Qui devra en donner plus

PHOTO PERRY NELSON, USA TODAY SPORTS Jesse Puljujarvi

Jesse Puljujarvi, quatrième choix en 2016, a obtenu seulement 36 points, dont 14 buts, en 65 matchs. On a cherché à l’échanger, en vain.

Fiche en 2021-2022 49-27-6, 104 points Classement en saison 2es de la division Pacifique Parcours en série Finale d’association Principaux départs Duncan Keith, Mike Smith, Zack Kassian, Josh Archibald Principales arrivées Jack Campbell, Mattias Janmark

Kings de Los Angeles

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS Anze Kopita et Jon Quick

Un mélange de jeunesse et d’expérience

Un peu comme Marc Bergevin l’a fait à Montréal en 2019, les Kings de Los Angeles ont accéléré leur réinitialisation l’an dernier en embauchant les vétérans Phillip Danault, Viktor Arvidsson et Alexander Edler.

Le pari a fonctionné puisque les Kings ont participé aux séries pour la première fois en quatre ans avec une saison de presque 100 points.

Même si l’équipe était menée par les vétérans Anze Kopitar, Drew Doughty (avant sa blessure), Danault et Jon Quick, de retour en grande forme, on a quand même intégré des jeunes dans la formation, parmi lesquels Arthur Kaliyev, Quinton Byfield et les défenseurs Mickey Anderson et Sean Durzi.

On a poussé encore davantage l’exercice à l’été, après une défaite en première ronde, en cédant un choix de première ronde, au 19e rang, et un super espoir en défense, Brock Faber, pour obtenir l’ailier Kevin Fiala, 85 points au Minnesota l’an dernier.

Il faudra éventuellement voir les jeunes prendre du galon parce que Kopitar a désormais 35 ans, Quick, 36 ans, et Doughty, blessé à répétition, bientôt 33 ans.

À 26 ans, Adrian Kempe vient de connaître la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts. C’est un pas dans la bonne direction. Aux Kaliyev, Byfield et Kupari de suivre.

Le joueur sous-estimé

PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS Phillip Danault

Phillip Danault, qu’on a trop longtemps qualifié de joueur uniquement défensif, a donné 27 buts aux Kings l’an dernier.

La recrue à suivre

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, USA TODAY SPORTS Brandt Clarke

Surprise, le choix de premier tour des Kings en 2021, Brandt Clarke, a percé la formation à seulement 19 ans. Ce défenseur offensif droitier a amassé 59 points en 55 matchs l’an dernier dans la Ligue junior de l’Ontario.

Qui devra en donner plus

PHOTO TONY AVELAR, ASSOCIATED PRESS Quinton Byfield

Deuxième choix en 2020, derrière Alexis Lafrenière et devant Tim Stützle, Quinton Byfield a amassé seulement 10 points en 40 matchs à Los Angeles l’an dernier.

Fiche en 2021-2022 44-27-11, 99 points Classement en saison 3es de la division Pacifique Parcours en série Défaite en première ronde Principaux départs Dustin Brown, Andreas Athanasiou, Olli Maatta, Brock Faber Principale arrivée Kevin Fiala

Sharks de San Jose

PHOTO PETR DAVID JOSEK, ASSOCIATED PRESS Logan Couture

Plutôt ordinaires

Le départ du directeur général Doug Wilson, après 19 ans en poste, marque la fin d’une époque à San Jose. Son successeur, Mike Grier, premier DG afrodescendant de l’histoire de la LNH, se retrouve avec un club médiocre, mais n’a pas l’intention d’amorcer une reconstruction. Il a néanmoins échangé le défenseur Brent Burns aux Hurricanes de la Caroline pour alléger sa masse salariale.

Sinon, les Sharks présenteront une formation plutôt ordinaire. Grier a embauché quelques joueurs de deuxième ordre pour épauler son noyau constitué de Tomas Hertl, Logan Couture, Timo Meier, Erik Karlsson et Marc-Edouard Vlasic.

Au repêchage à l’été, Grier détenait le 11e choix, mais pas de choix de deuxième tour. Il a donc échangé son premier choix aux Coyotes de l’Arizona pour le 27e, en fin de premier tour, et les 34e et 45e en deuxième tour.

Une décision peu séduisante pour les fans, comme celle de rétrograder la plupart des jeunes au terme du camp d’entraînement, mais le nouveau patron en place semble prôner une certaine stabilité et surtout la patience. Grier a un peu les mains liées avec des joueurs vieillissants sous contrat pour longtemps et grassement payés.

Le DG a néanmoins été moins patient à l’égard de l’entraîneur Bob Boughner, en poste depuis 2019, qu’il a remplacé par le coach déchu des Rangers de New York David Quinn.

Avec si peu d’outils, et des gardiens très ordinaires en Kaapo Kahkonen et James Reimer devant le filet, les Sharks risquent de rivaliser avec les pires clubs pour le dernier rang au classement général, peut-être un bon moyen de relancer cette organisation finalement.

Le joueur sous-estimé

PHOTO ROBERT EDWARDS, USA TODAY SPORTS Timo Meier

On parle très peu de Timo Meier qui, à 26 ans, a explosé avec 76 points, dont 35 buts, en 77 matchs.

La recrue à suivre

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS William Eklund

Les Sharks ont renvoyé leur recrue la plus prometteuse, William Eklund, dans la Ligue américaine pour commencer la saison, même s’il l’a commencée dans la LNH l’an dernier.

Qui devra en donner plus

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Marc-Edouard Vlasic

À 35 ans, Marc-Edouard Vlasic n’est plus une menace offensive, même s’il n’a jamais été reconnu comme tel. Seulement 14 points, dont 3 buts, en 75 matchs l’an dernier.

Fiche en 2021-2022 32-37-13, 77 points Classement en saison 6es de la division Pacifique Parcours en série Exclus des séries Principaux départs Brent Burns, Adin Hill, Rudolfs Balcers, Ryan Dzingel Principales arrivées Oskar Lindblom, Luke Kunin, Nico Sturm, Matt Benning, Evgeny Svechnikov

Kraken de Seattle

PHOTO SERGEI BELSKI, USA TODAY SPORTS Shane Wright

Des jeunes à développer

Contrairement aux Golden Knights de Vegas, le Kraken de Seattle, dernière équipe à accéder à la LNH, il y a un an, mise sur la jeunesse.

Le poste de premier centre sera confié à Matt Beniers, deuxième choix en 2021, fumant à son arrivée à Seattle en fin de saison avec 9 points en 10 matchs.

On a aussi offert un poste à la recrue Shane Wright, quatrième choix au dernier repêchage, mais pour l’instant il occupe le poste de quatrième centre derrière Beniers, Alexander Wennberg et Yanni Gourde.

Le DG Ron Francis a solidifié ses trios avec l’acquisition d’Andre Burakovsky sur le marché des joueurs autonomes et Oliver Bjorkstrand dans un échange avec Columbus, qui cherchait à libérer de la masse salariale.

L’arrivée de Justin Schultz amène aussi plus de profondeur en défense, dont le premier quatuor sera complété par Vince Dunn, Adam Larsson et Jamie Oleksiak. Seattle n’est pas si vilain devant le filet avec Philipp Grubauer et Martin Jones.

La présence de Beniers et l’arrivée de Burakovsky et de Bjorkstrand aideront peut-être le Kraken à marquer davantage. Ils se classaient au 26e rang de la LNH au chapitre des buts marqués l’an dernier, et au 29e rang en supériorité numérique.

Il serait surprenant de voir l’équipe accéder aux séries, mais les jeunes devraient grandir et ils sont entourés de bons vétérans.

Le joueur sous-estimé

PHOTO JASON FRANSON, LA PRESSE CANADIENNE Adam Larsson

Adam Larsson n’est pas le plus grand défenseur offensif, mais il a amassé 25 points et joué en moyenne 22 min 17 s, toujours contre les gros trios adverses.

La recrue à suivre

PHOTO JOE NICHOLSON, USA TODAY SPORTS Matt Beniers

Matt Beniers sera l’un des candidats au trophée remis à la recrue de l’année. Beaucoup de pression pour un jeune homme de 19 ans, mais il semble capable d’en prendre.

Qui devra en donner plus

PHOTO KAREN DUCEY, ASSOCIATED PRESS Philipp Grubauer

Après de magnifiques saisons au Colorado, le gardien Philipp Grubauer a connu une saison atroce avec une moyenne de 3,16 et un taux d’arrêts de ,889. Il devra prouver qu’il peut exceller pour un club plus faible. À presque 6 millions par année, ses patrons veulent le voir arrêter des rondelles…

Fiche en 2021-2022 27-49-6, 60 points Classement en saison 8e de la division Pacifique Parcours en série Exclus des séries Principaux départs Riley Sheahan, Victor Rask, Connor Carrick Principales arrivées Andre Burakovsky, Oliver Bjorkstrand, Justin Schultz, Martin Jones

Canucks de Vancouver

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Quinn Hughes et J.T. Miller

Un noyau solide

Les Canucks ont vécu une année agitée la saison dernière. Après un départ désastreux, seulement 6 victoires en 23 matchs, le DG Jim Benning et l’entraîneur Travis Green ont perdu leur emploi.

L’équipe s’est redressée, avec une fiche de 32-15-10 sous l’autorité du vieux routier Bruce Boudreau, mais il était déjà trop tard, Vancouver a raté les séries par quelques points.

On a mis du temps à confirmer le retour de Boudreau, mais il restera chez les Canucks, avec une saison seulement pour obtenir une prolongation de contrat.

Le DG Patrick Allvin s’est positionné de façon ferme au courant de l’été en offrant une prolongation de contrat de sept ans, pour 8 millions par année, à l’attaquant de 29 ans J.T. Miller, 99 points l’an dernier.

Pas question donc de reconstruire ou réinitialiser à nouveau. Les Canucks ont participé aux séries une seule fois lors des sept dernières saisons et on veut des résultats.

Le noyau reste solide avec Miller, Elias Pettersson et Bo Horvat au centre. Ils auront au moins chacun un ailier de talent avec Tanner Pearson, Brock Boeser, Nils Oglander et Conor Garland. Andrei Kuzmenko, 26 ans, fumant en KHL l’an dernier, et Ilya Mikheyev apporteront encore plus de profondeur à l’attaque.

On ne peut en dire autant de la défense. C’est plutôt mince après Quinn Hughes, Oliver Ekman-Larsson et Tyler Myers. Heureusement, le gardien Thatcher Demko est à son apogée.

Le joueur sous-estimé

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Bo Horvat

Le capitaine Bo Horvat est désormais le troisième centre, malgré une saison de 31 buts l’an dernier. Il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de la saison.

La recrue à suivre

PHOTO BOB FRID, USA TODAY SPORTS Jack Rathbone

Le défenseur Jack Rathbone, avec son gabarit semblable à celui de Quinn Hughes, a amassé 40 points en 39 matchs l’an dernier dans la Ligue américaine, à 22 ans.

Qui devra en donner plus

PHOTO DARRYL DYCK, LA PRESSE CANADIENNE Brock Boeser

Après deux premières saisons spectaculaires, le rendement de Brock Boeser, désormais âgé de 25 ans, a régressé depuis trois ans.

Fiche en 2021-2022 40-30-12, 92 points Classement en saison 5es de la division Pacifique Parcours en série Exclus des séries Principaux départs Jaroslav Halak, Matthew Highmore, Nic Petan Principales arrivées Ilya Mikheyev, Andrei Kuzmenko, Curtis Lazar

Golden Knights de Vegas

PHOTO JAE C. HONG, ASSOCIATED PRESS Logan Thompson

Des questions devant le filet

Les Golden Knights ont joué gros l’an dernier et perdu. Malgré l’acquisition de Jack Eichel, qui a coûté Alex Tuch, le jeune Peyton Krebs et un choix de premier tour, ils ont raté les séries éliminatoires pour la première fois de leur histoire.

Eichel se remettait d’une sérieuse blessure cervicale et il a amassé 25 points en 34 matchs, sans être transcendant. Mais il a seulement 25 ans, presque 26, et il a eu l’été pour retrouver la forme. Il devra produire, puisque son arrivée a signifié un autre départ, celui de Max Pacioretty, offert aux Hurricanes de la Caroline pour libérer de la masse salariale.

Les Knights ont aussi misé sur le gardien Robin Lehner au détriment de Marc-André Fleury, mais Lehner a connu une saison décevante et il est perdu pour l’année en raison d’une blessure. On s’en remettra à Logan Thompson, 25 ans, jamais repêché, qui est même passé par une université canadienne, puis l’ECHL, avant de trouver son chemin vers la Ligue nationale. Il a connu une bonne fin de saison, mais l’échantillon est mince.

Sinon Vegas compte encore sur plusieurs joueurs de qualité à l’attaque, avec Eichel, Mark Stone, Jonathan Marchessault, Chandler Stephenson et William Karlsson, et aussi en défense avec Alex Pietrangelo, Alec Martinez, Shea Theodore, Brayden McNabb, Zach Whitecloud et Nic Hague. Leur sort repose vraiment entre les mains de leurs gardiens.

Vegas a un nouvel entraîneur, Bruce Cassidy, qui n’a pas mis de temps à se trouver un emploi après son congédiement par les Bruins.

Le joueur sous-estimé

PHOTO SAM MORRIS, ASSOCIATED PRESS Nicolas Roy

Le colosse québécois Nicolas Roy fait du gros boulot au centre et il a même réussi 15 buts l’an dernier, un sommet en carrière.

La recrue à suivre

PHOTO JOHN LOCHER, ASSOCIATED PRESS Brendan Brisson

Brendan Brisson, fils de l’agent de joueurs Pat Brisson, est l’un de leurs espoirs les plus prometteurs, mais il n’y a pas beaucoup de place pour les jeunes à Vegas.

Qui devra en donner plus

PHOTO RICHARD MACKSON, USA TODAY SPORTS Mark Stone

Mark Stone a été blessé l’an dernier et a marqué seulement 9 buts en 37 matchs, après une saison de 61 points en 55 rencontres il y a deux ans.