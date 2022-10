PHOTO JEFFREY T. BARNES, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Nouveaux contrats pour l’entraîneur-chef Granato et le défenseur Samuelsson

(Buffalo) Les Sabres de Buffalo ont accordé une prolongation de contrat de deux saisons à l’entraîneur-chef Don Granato mercredi, une forme de récompense pour l’amélioration de l’équipe pendant sa première saison complète derrière le banc des Sabres.

Plus tard en journée, l’organisation a annoncé l’octroi d’une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 30 millions au défenseur Mattias Samuelsson.

Granato, qui avait encore deux années à écouler à son entente actuelle, est maintenant sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2025-2026. Il touchera un salaire annuel tout juste inférieur à 2 millions lors de chacune de ces deux saisons additionnelles, excluant les bonis, selon ce qu’a confié à l’Associated Press une personne au fait de la situation.

Cette personne s’est exprimée sous le sceau de l’anonymat parce que les Sabres n’avaient pas révélé les détails du contrat.

Granato a eu droit aux éloges du directeur général Kevyn Adams, qui a loué ses efforts pour développer un noyau de jeunes joueurs, dont le centre Tage Thompson, qui a réalisé un sommet personnel en carrière la saison dernière en inscrivant 38 buts.

« La mentalité de Don, qui consiste à “gagner sa place”, résonne dans toute l’équipe. C’est plus qu’un état d’esprit, c’est une force motrice pour nos joueurs et notre personnel », a déclaré Adams dans un communiqué.

« C’est quelqu’un pour qui les joueurs ont énormément de respect, et il se consacre à l’amélioration de chaque individu de l’équipe. »

Âgé de 55 ans, Granato présente une fiche de 41-55-14 depuis qu’il a été nommé entraîneur-chef par intérim en mars 2021 à la suite du congédiement de Ralph Krueger, au moment où l’équipe était embourbée dans une séquence qui s’est élevée à 18 défaites, la pire de son histoire.

L’été suivant, Granato a été nommé sur une base permanente et il a guidé les Sabres vers un dossier de 32-39-11 l’an dernier. Bien que les Sabres aient raté les séries éliminatoires pour une 11e année consécutive, un record de la LNH, l’équipe a semé de l’espoir en complétant le calendrier avec une fiche de 12-6-3, et au cinquième rang dans la section Atlantique.

Granato a mis en place un système basé sur une attaque énergique, et il a calmé ses jeunes joueurs en insistant pour qu’ils cessent d’avoir peur de commettre des erreurs.

En plus de Thompson, le défenseur Rasmus Dahlin a lui aussi réalisé des sommets personnels en carrière avec 13 buts et 53 points. Par ailleurs, le vétéran attaquant Jeff Skinner a connu un regain de vie, amassant 33 buts et 63 points la saison dernière après avoir eu du mal à trouver sa place sous la direction de Krueger.

« Il s’assure que vous ayez confiance en vous », a déclaré Dahlin en mai dernier. « Il vous pousse. Il veut que chaque joueur connaisse du succès. Vous avez vraiment l’impression qu’il est derrière vous. »

Les Sabres ont entamé une phase de reconstruction après une année où ils ont laissé partir de nombreux vétérans, dont l’ancien capitaine Jack Eichel, échangé aux Golden Knights de Vegas en novembre dernier.

L’un de ces jeunes joueurs est Samuelsson qui, à sa deuxième campagne dans la LNH l’an dernier, s’est implanté comme l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe.

Après avoir raté le début de la saison à cause d’une blessure à une jambe, Samuelsson, un colosse de six pieds quatre pouces et 231 livres, a récolté 10 mentions d’aide en 42 matchs.

Porté davantage sur l’aspect défensif du jeu, il vient complémenter le style plus offensif de Dahlin et du jeune Owen Power.

Il est le fils de Kjell Samuelsson, qui a joué dans la LNH pendant 14 ans avec les Penguins de Pittsburgh, les Flyers de Philadelphie, les Rangers de New York et le Lightning de Tampa Bay.

Les Sabres entameront leur saison jeudi soir à domicile face aux Sénateurs d’Ottawa.

Avec la contribution de John Wawrow, de l’Associated Press