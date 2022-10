Hockey Canada critiqué par un ancien juge de la Cour suprême

L’ancien juge de la Cour suprême du Canada, Thomas Cromwell, s’est penché sur la crise qui secoue Hockey Canada, en août dernier, et ce, à la demande de l’organisme, rapporte CBC News. Il a produit un rapport de plus de 100 pages dans lequel il recommande une série de changements et de solutions.