Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

David Pastrnak a inscrit un but et a récolté trois aides et les Bruins de Boston ont pris la mesure des Capitals de Washington 5-2, mercredi, lors du premier match de la saison des deux formations.

Pastrnak a préparé le but du capitaine des Bruins, Patrice Bergeron, en avantage numérique en dirigeant un tir au filet. Ce but, le premier du match, a permis aux Bruins de donner le ton pour la suite.

Pastrnak s’est ensuite fait complice des buts de Taylor Hall et de David Krejci.

Krejci a amassé deux aides à son premier match dans la LNH après avoir passé la dernière saison à jouer dans sa Tchéquie natale.

Hampus Lindholm a inscrit le dernier filet des Bruins dans un filet désert.

Jim Montgomery a remporté son premier match derrière le banc des Bruins. Il a été congédié de son premier poste d’entraîneur-chef dans la LNH par les Stars de Dallas en décembre 2019, après que l’équipe ait invoqué une conduite non professionnelle.

Au début de 2020, Montgomery a dit de cette décision « appropriée » qu’elle a agi comme « réveil », annonçant qu’il se rendait dans un centre de désintoxication pour abus d’alcool.

Linus Ullmark a réalisé 33 arrêts, dont un spectaculaire avec le gant devant Evgeny Kuznetsov en troisième période.

Darcy Kuemper a connu des difficultés lors de ses débuts avec les Capitals, allouant quatre buts sur 29 tirs. Kuemper a remporté la Coupe Stanley avec l’Avalanche l’an dernier.

Anthony Mantha et Conor Sheary ont touché la cible pour les Capitals.

Stephen Whyno, Associated Press