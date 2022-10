Paul Byron n’a toujours pas enfilé les patins cette saison, et il se peut aussi qu’il ne soit plus jamais capable de le faire.

C’est ce qu’a révélé Kent Hughes mercredi midi au Centre Bell, en marge du premier match de la saison pour le Canadien.

Byron, 33 ans, n’a pas pris part au camp d’entraînement, et ne sera pas non plus en uniforme en ce soir de première face aux Maple Leafs de Toronto.

La suite des choses ne s’annonce pas meilleure.

« Je peux vous dire qu’à court terme, et probablement à moyen, il ne semble pas que Paul sera en mesure de revenir, à moins d’un énorme changement de situation, a répondu le directeur général montréalais. Il continue à avoir de la misère, un peu comme Carey (Price) l’an passé ; on voyait qu’il faisait des progrès dans sa rééducation, mais il arrivait à un certain point dans son programme de remise en forme, et il subissait toujours des reculs. C’est aussi ce qu’on observe avec Paul. »

Byron, attaquant chez le Canadien depuis 2015, tente toujours de se remettre d’une opération à la hanche. Son dernier match remonte au 19 avril.

« On était encouragé dans son cas cet été, il est allé sur la glace, mais ça a pris une tournure différente, a ajouté Hughes. Je sais qu’il va aller voir un autre spécialiste dans les prochaines semaines. »

Pendant que Byron doit attendre son tour tout en espérant un miracle – son nom a été placé sur la liste des blessés à long terme cette semaine –, Jonathan Drouin doit lui aussi attendre son tour, mais pour des raisons différentes.

Drouin ne prendra pas part à ce premier match de la saison. Pour l’heure, la direction du club affirme qu’il fait encore partie des plans.

« Il revient d’une blessure, il a été malade et il a raté une partie du camp, a noté Kent Hughes. Jonathan est un peu en retard sur les autres par rapport à sa condition physique, mais c’est sûr qu’il fait partie de notre équipe. On a 14 attaquants, on a 14 bons attaquants. Lui et Martin (St-Louis) ont un bon rapport et je ne vois aucun problème. Jonathan est un bon coéquipier, et j’aime aussi qu’il y ait une saine compétition parmi les joueurs.

« Il en est à la dernière année de son contrat. Il n’est pas le seul. Les joueurs qui nous démontrent qu’ils peuvent contribuer au club de manière positive, c’est sûr qu’ils peuvent avoir un futur avec nous. Mais je ne peux pas répondre en ce moment. On va juger de ça lors de la saison. »

Du reste, Kent Hughes a admis que la situation des blessés a certes contribué à la formation que le Canadien enverra sur la glace mercredi soir. Mike Matheson n’est pas là en raison d’un examen à résonnance magnétique, dont les résultats sont attendus d’ici 48 heures. Joel Edmundson, un autre défenseur, fait du progrès, mais personne ne peut offrir une date de retour au jeu dans son cas.

Les jeunes

Cela vient donc signifier que quatre jeunes joueurs vont disputer leur premier match avec le Canadien, dont trois (Juraj Slafkovsky, Arber Xhekaj et Kaiden Guhle) qui en seront à leur premier match dans la Ligue nationale.

« Ils demeurent en évaluation, a tenu à préciser le DG. À chaque semaine, à chaque saison. Ces quatre-là sont avec l’équipe aujourd’hui, mais ils doivent continuer à faire leurs preuves. »

Logan Mailloux, lui, reste dans l’entourage du club pour une question de remise en forme, mais comme prévu, il retournera sous peu dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario.

Kent Hughes ne regrette pas le contrat de trois ans que le Canadien vient de lui refiler.

« On a eu la chance de le côtoyer et de le connaître davantage ici cet été, et je pense que Logan a démontré à tout le monde qu’il sait qu’il a commis une grave erreur… il a fait des efforts à date pour s’améliorer comme personne, et pour être plus conscient. On a signé un contrat avec lui, mais il ne fera pas partie de l’équipe, il va retourner à London, et nos attentes envers lui ne changent pas. »

Enfin, à travers tous ces blessés et ces joueurs qui partent et qui repartent, il y a Carey Price, qui est ici, mais seulement comme simple citoyen. Autant à Brossard qu’au Centre Bell, on a remis sa place dans le vestiaire à un autre gardien, Samuel Montembeault.

Comme Paul Byron, son éventuel retour au jeu est à classer dans la catégorie des miracles.

« Il n’y a rien de neuf avec lui, a ajouté Kent Hughes. La plus grande inquiétude qu’on avait, c’était d’avoir les deux contrats (en plus de celui de Shea Weber) sur la liste des blessés à long terme. Un seul, je pense qu’on peut gérer ça. Carey, je crois qu’il veut rester dans l’entourage du club. Mais j’ai déjà eu des clients blessés, pas en mesure de jouer, et ils réagissent tous de manière différente. Certains deviennent frustrés autour de l’équipe parce qu’ils sentent qu’ils n’en font plus partie. S’il se sent en mesure de vouloir travailler avec nous, il viendra nous voir. On va le laisser décider. »