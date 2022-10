Quelques mois après avoir remporté les grands honneurs, l’Avalanche devrait revenir en force cette saison après avoir gardé son noyau intact. Le Wild, les Blues, les Stars, les Predators et les Jets risquent encore de tirer leur épingle du jeu, mais il en sera tout autrement des Coyotes et des Blackhawks, destinés aux bas-fonds du classement. Tour d’horizon de la division Centrale.

Coyotes de l’Arizona

En reconstruction

Les Coyotes devraient être mauvais à nouveau cette saison, et leur directeur général Bill Armstrong ne crachera pas sur la possibilité de repêcher à nouveau dans le top 3, et de préférence gagner la loterie, après avoir mis la main sur le centre Logan Cooley au troisième rang en juillet.

Travis Boyd sera en principe leur premier centre, devant le jeune Barrett Hayton, cinquième choix au total en 2018 dont l’éclosion se fait encore attendre.

Au moins, les Eriksson, Roussel et Beagle, accueillis pour permettre aux Canucks de baisser leur masse salariale, sont partis, tout comme Phil Kessel, pas exactement le modèle à suivre pour les jeunes.

L’équipe d’André Tourigny devrait aussi être dépouillée de son défenseur numéro un, Jakob Chychrun, quelque part cet hiver. Chychrun veut se retrouver au sein d’un club gagnant et les Coyotes veulent amasser des actifs en retour de ses services.

Les gardiens des Coyotes s’appellent Karel Vejmelka et Ivan Prosvetov et ne devraient pas faire concurrence à Shesterkin et Vasilevskiy pour l’obtention du trophée Vézina.

Les Coyotes seront plus compétitifs éventuellement, le jour où les Cooley, Conor Geekie, Dylan Guenther et, ils l’espèrent, Connor Bedard, rejoindront les Clayton Keller, Nick Schmaltz et compagnie, s’ils ne sont pas échangés avant.

Le joueur sous-estimé

Dans un contexte difficile, Nick Schmaltz a amassé presque un point par match l’an dernier. Schmaltz avait été obtenu de l’ancien DG des Coyotes, John Chayka, pour Dylan Strome et Brendan Perlini.

La recrue à suivre

La recrue à suivre chez les Coyotes, Logan Cooley, passera l’hiver à l’Université du Minnesota. Qui sait, peut-être se joindra-t-il au club en fin de saison ?

Qui devra en donner plus

Barrett Hayton a été le deuxième centre réclamé en 2018 après Jesperi Kotkaniemi. Il a été repêché devant Quinn Hughes, Evan Bouchard et Noah Dobson, entre autres. Il a obtenu 24 points en 60 matchs l’an dernier.

Fiche en 2021-2022 25-50-7, 57 points Classement en saison 8es de la division Centrale Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Phil Kessel, Loui Eriksson, Antoine Roussel, Jay Beagle, Anton Stralman, Alex Galchenyuk Principales arrivées Nick Bjugstad, Zack Kassian, Troy Stecher, Patrik Nemeth

Blackhawks de Chicago

En mode destruction...

Les Blackhawks de Chicago ne sont pas en reconstruction, ils sont en mode destruction. Ils suivent ainsi le modèle des Coyotes, avec un nouveau DG chargé de réparer les gaffes de son prédécesseur.

Stan Bowman a perdu deux choix de premier tour (du moins, il a obtenu le 32e au total en retour de l’un de ces choix) pour le défenseur Seth Jones.

Le directeur général Kyle Davidson en a récupéré deux cet été en échangeant son meilleur buteur, Alex DeBrincat, pourtant âgé d’à peine 24 ans, pour le 7e choix au total des Sénateurs et le 13e au total, acquis au préalable par le Canadien en retour d’Alexander Romanov, pour le jeune centre Kirby Dach. On a aussi largué le centre Dylan Strome, 25 ans.

Ces décisions n’ont évidemment pas plu aux vétérans Jonathan Toews et Patrick Kane, mais que peuvent-ils faire ? Les deux auront droit à l’autonomie complète à la fin de la saison et ils partiront sans doute à la date limite des échanges, quand leur salaire annuel de plus de 10 millions pèsera moins lourd sur la masse de l’équipe acquéreuse.

Chicago, comme l’Arizona, a donc les moyens de terminer à nouveau dans la cave du classement et d’espérer obtenir le premier choix et Connor Bedard. Ils ont bouché quelques trous en obtenant quelques indésirables, Max Domi, Andreas Athanasiou et Jack Johnson, entre autres. Triste pour les détenteurs d’abonnements.

Devant le filet, tous les gardiens de l’an dernier ont quitté la formation. Petr Mrazek, affreux l’an dernier à Toronto, sera épaulé par le jeune Arvid Soderblom, solide dans la Ligue américaine l’an dernier.

Le nouvel entraîneur, Luke Richardson, ancien adjoint à Montréal, part à la chasse à l’ours avec un couteau à beurre, pour paraphraser le regretté Pat Burns…

Le joueur sous-estimé

Connor Murphy, 29 ans, est un défenseur fiable qui entame sa sixième saison à Chicago. Mais il sera néanmoins difficile à échanger avec un contrat de 4,4 millions par année pour encore quatre ans.

La recrue à suivre

Le centre Lukas Reichel, 20 ans, premier choix de l’équipe en 2020, suscitait beaucoup d’espoir, après une saison fort réussie dans la Ligue américaine l’an dernier, mais il y entamera la saison à nouveau.

Qui devra en donner plus

Jonathan Toews a obtenu seulement 37 points l’an dernier, sa pire production en carrière. Mais à 34 ans, peut-il en donner plus ?

Fiche en 2021-2022 28-42-12, 68 points Classement en saison 7es de la division Centrale Parcours en séries Exclus des séries Principaux départs Alex DeBrincat, Kirby Dach, Dylan Strome, Dominik Kubalik, Erik Gustafsson, Collin Delia Principales arrivées Andreas Athanasiou, Max Domi, Colin Blackwell, Jack Johnson, Petr Mrazek, Alex Stalock

Avalanche du Colorado

Un noyau intact

Comme la plupart des clubs champions, l’Avalanche a encaissé des pertes au cours de la saison morte. Le deuxième centre, Nazem Kadri, et leur gardien numéro un Darcy Kuemper ont profité de leur autonomie pour s’enrichir ailleurs. Tout comme Andre Burakovsky, étonnant l’an dernier avec une production de 61 points.

Le jeune Alex Newhook, repêché un rang après Cole Caufield en 2019, aura donc la chance de monter en grade. Artturi Lehkonen, une pièce essentielle au championnat le printemps dernier, s’immiscera probablement en permanence au sein d’un trio offensif.

On a aussi embauché le gardien Alexandar Georgiev pour remplacer Kuemper.

Sinon, le noyau reste le même. L’Avalanche compte encore sur un extraordinaire premier trio constitué de Nathan MacKinnon, Mikko Rantanen et Gabriel Landeskog, et le top 6 en défense composé de Devon Toews, Cale Makar, Samuel Girard, Josh Manson, Bowen Byram et Erik Johnson est sans doute le meilleur de la Ligue. Leur troisième paire, Byram et Johnson, serait la première à Montréal…

Joe Sakic a réglé un gros dossier à l’aube de la saison en mettant sous contrat MacKinnon pour huit ans moyennant… 100,8 millions ! Lehkonen a aussi été récompensé pour son efficacité en séries en acceptant 22 millions pour cinq ans. Valeri Nichushkin est l’autre nouveau riche du club après sa saison de 52 points en 62 matchs, et ses 9 buts en 20 rencontres de séries. L’ancien choix de première ronde des Stars de Dallas a accepté 49 millions pour huit ans.

Le joueur sous-estimé

Devon Toews a été acquis des Islanders de New York en 2020 contre deux choix de deuxième tour. Il a amassé 57 points en 66 matchs l’an dernier, dans l’ombre de Cale Makar.

La recrue à suivre

L’Avalanche n’a pas eu de choix avant le… sixième tour cet été. Leur premier choix de 2020, Justin Barron, a été échangé et Byram et Newhook sont déjà avec le club. La relève attendra.

Qui devra en donner plus

Le rendement offensif de Samuel Girard a diminué l’an dernier, et il n’a pu se faire justice en séries en raison d’une blessure. Il voudra sans doute faire mieux.

Fiche en 2021-2022 56-19-7, 119 points Classement en saison 1er de la division Centrale Parcours en séries Gagnant de la Coupe Stanley Principaux départs Nazem Kadri, Darcy Kuemper, Andre Burakovsky, Nicolas Aubé-Kubel, Nico Sturm Principales arrivées Alexandar Georgiev, Brad Hunt, Jonas Johansson

Stars de Dallas

Nouvelle garde

Les Stars ont enfin réglé leurs problèmes contractuels avec leurs deux vedettes montantes, le gardien Jake Oettinger, 23 ans, fumant en séries éliminatoires, et leur meilleur buteur, Jason Robertson, 23 ans lui aussi.

Dallas repêche bien et a intégré plusieurs jeunes depuis leur participation à la finale de la Coupe Stanley en 2020.

Alexander Radulov, John Klingberg et Ben Bishop sont partis, Anton Khudobin n’est plus dans les plans et les rôles de Jamie Benn et Tyler Seguin ne sont plus les mêmes.

Roope Hintz est le nouveau premier centre du club, Roberston la nouvelle dynamo à l’attaque, tandis que le capitaine Benn devrait être relégué au sein du troisième trio.

Miro Heiskanen est le grand leader en défense et on pourrait intégrer à temps plein le choix de premier tour en 2019, Thomas Harley, avec Ryan Suter, Esa Lindell et Heiskanen.

Malgré leur bonne saison l’an dernier, et une défaite honorable en sept matchs contre Calgary en première ronde, l’entraîneur Rick Bowness a perdu son emploi et s’est retrouvé à Winnipeg. Peter DeBoer, congédié de façon surprenante à Vegas, sera chargé de poursuivre le travail entamé par son prédécesseur.

Il ne faudra pas sous-estimer l’acquisition de Mason Marchment, 27 ans, 6 pieds 4 pouces et 210 livres, 47 points en 54 matchs l’an dernier en Floride.

Le joueur sous-estimé

À 38 ans, Joe Pavelski semble éternel. Il a amassé 81 points l’an dernier… sa meilleure saison en carrière ! Il s’approche à 76 points du plateau des 1000.

La recrue à suivre

Il n’y aura sans doute pas de recrue dans la formation, mais le premier choix en 2021 Wyatt Johnston sera à suivre après sa saison de 124 points en 68 matchs l’an dernier avec les Spitfires de Windsor.

Qui devra en donner plus

Jamie Benn a obtenu seulement 46 points l’an dernier, sa pire production depuis son année recrue, mais il semble sur la pente descendante.

Fiche en 2021-2022 46-30-6, 98 points Classement en saison 4es de la division Centrale Parcours en séries Défaite en première ronde Principaux départs John Klingberg, Alexander Radulov, Vladislav Namestnikov, Andrej Sekera Principales arrivées Mason Marchment, Colin Miller, Will Butcher

Wild du Minnesota

Attaque étonnante, bonne défense

Comment une équipe avec Ryan Hartman, Joel Eriksson-Ek et Frédérick Gaudreau comme centres peut-elle amasser 113 points et terminer au cinquième rang de la LNH pour les buts marqués ?

En grande partie grâce à sa nouvelle grande star offensive, Kirill Kaprizov, 108 points, dont 47 buts l’an dernier, à des productions étonnantes de la part de Kevin Fiala et Mats Zuccarello et au leadership de l’entraîneur Dean Evason.

Le DG Bill Guerin, qui semble avoir un flair inné, ne s’est pas laissé impressionner par les 85 points de Fiala et l’a échangé aux Kings de Los Angeles pour l’un de leurs meilleurs espoirs en défense, Brock Faber, et un choix de première ronde en 2022, 19e au total (Liam Ohgrën). Le départ de Fiala permettra au jeune Matt Boldy, surprenant avec 39 points en 47 matchs l’an dernier, de prendre encore plus de place.

Le Wild a une bonne défense avec Jared Spurgeon, Jonas Brodin et Matt Dumba, mais celui-ci aura droit à l’autonomie complète à la fin de la saison. S’il connaît une bonne saison, le jeune Calen Addison, obtenu des Penguins pour Jason Zucker en 2020, pourrait être amené à le remplacer à long terme.

Insatisfait de devoir partager le boulot avec Marc-André Fleury, Cameron Talbot a été échangé aux Sénateurs d’Ottawa.

Le joueur sous-estimé

Jonas Brodin est le meilleur défenseur du Wild, employé contre les meilleurs éléments adverses. Il ne faut pas se laisser berner par sa production offensive modeste.

La recrue à suivre

Marco Rossi, premier choix de l’équipe en 2020, a connu un camp d’entraînement phénoménal, après avoir obtenu 53 points en 68 matchs à sa première saison professionnelle dans la Ligue américaine. L’avenir nous dira si sa petite taille constituera un handicap pour lui au centre.

Qui devra en donner plus

La progression du colosse de 6 pieds 6 pouces Jordan Greenway ne s’est pas poursuivie l’an dernier, avec seulement 27 points en 62 matchs. Il est blessé en outre pour le début de saison.

Fiche en 2021-2022 53-22-7, 113 points Classement en saison 2e de la division Centrale Parcours en séries Défaite en première ronde Principaux départs Kevin Fiala, Jordie Benn, Nicolas Deslauriers, Nick Bjugstad, Dmitry Kulikov Principales arrivées Brock Faber, Sam Steel, Filip Gustavsson, Andrej Sustr

Predators de Nashville

Du ressort

Personne ne voulait de Matt Duchene et Ryan Johansen à pareille date l’an dernier, avec leur production médiocre et un salaire faramineux. Ils n’ont même pas été protégés lors du repêchage de l’élargissement des cadres.

Ils ont pourtant été au cœur de la relance des Predators. Duchene a connu la meilleure saison de sa carrière avec 86 points et Johansen a largement fait sa part aussi avec 63 points. Filip Forsberg a lui aussi atteint des sommets en carrière avec 84 points, dont 42 buts en seulement 69 matchs, ce qui lui a valu une jolie prolongation de contrat.

En défense, Roman Josi a frôlé la barre des 100 points et Alexandre Carrier, avec Dante Fabbro, ont fait oublier le départ de Ryan Ellis et, avant lui, de P. K. Subban.

À sa première saison à titre de gardien numéro un, Juuse Saros, sans doute le gardien le plus petit de la LNH à 5 pieds 11 pouces, a prouvé qu’il figurait parmi l’élite de la Ligue.

Afin de franchir la première ronde cette fois, le DG David Poile a obtenu du renfort. Ryan McDonagh a grossi une défense déjà solide et Nino Niederreiter consolidera le deuxième trio ou troisième trio.

Il faudra bien en attribuer le mérite à l’entraîneur John Hynes, qui a relancé cette organisation après un départ difficile.

Le joueur sous-estimé

À 24 ans, la recrue Tanner Jeannot, jamais repêchée, a marqué 24 buts et apporté beaucoup de robustesse à l’équipe du haut de ses 6 pieds 2 pouces et 201 livres.

La recrue à suivre

Le gardien Yaroslav Askarov est considéré comme le meilleur espoir devant le filet, mais sa progression se fait en montagnes russes. Il disputera une première saison professionnelle en Amérique du Nord dans la Ligue américaine.

Qui devra en donner plus

Le choix de premier tour en 2017, Eeli Tolvanen, a déjà été considéré comme l’une des recrues les plus prometteuses du hockey, mais on attend encore l’éclosion. Il a obtenu 23 points en 75 matchs l’an dernier.

Fiche en 2021-2022 45-30-7, 97 points Classement en saison 5es de la division Centrale Parcours en séries Défaite en première ronde Principaux départs Nick Cousins, Matt Benning, Philippe Myers, Luke Kunin, Mathieu Olivier, David Rittich Principales arrivées Nino Niederreiter, Ryan McDonagh, Zach Sanford, Mark Jankowski, Kevin Lankinen

Blues de St. Louis

De la profondeur à l’avant

Après une saison de 109 points et une victoire en première ronde, on fait confiance au noyau en place à St. Louis. Les jeunes Robert Thomas et Jordan Kyrou, des révélations à l’attaque, continueront de se développer. Thomas a explosé avec 77 points en 72 matchs à seulement 22 ans. Vladimir Tarasenko, non protégé lors du repêchage de l’élargissement des cadres, a relancé sa carrière avec 82 points.

Le DG Doug Armstrong a réussi un coup de maître en obtenant Pavel Buchnevich en retour du joueur de soutien Samuel Blais. Les Blues ont tellement de profondeur à l’attaque qu’ils ont laissé filer l’un de leurs meilleurs marqueurs, David Perron, sur le marché des joueurs autonomes.

On a pallié la perte l’an dernier du défenseur Alex Pietrangelo grâce au rendement de Torey Krug et de Justin Faulk. Armstrong a obtenu Faulk en échangeant un espoir, Dominik Bokk, de plus en plus loin de la LNH, et Joel Edmundson. Krug a été embauché à titre de joueur autonome. Ces deux-là permettent aux Blues d’avoir une défense mieux équilibrée.

Jordan Binnington n’a rien cassé depuis ses surprenantes performances en séries en 2019. On a été chanceux de compter sur Ville Husso l’an dernier. Il faudra en espérer autant de Thomas Greiss, acquis sur le marché des joueurs autonomes après une saison affreuse à Detroit.

Le joueur sous-estimé

Ryan O’Reilly a terminé au sixième rang des compteurs de l’équipe l’an dernier avec 58 points. Mais il demeure le joueur le plus important des Blues avec son leadership et son excellence en défensive et lors des mises en jeu.

La recrue à suivre

On comptait sur le défenseur de petite taille Scott Perunovich pour s’accrocher à la LNH après avoir amassé 22 points en 17 matchs l’an dernier dans la Ligue américaine, mais il vient de subir une importante blessure. Ce n’est que partie remise.

Qui devra en donner plus

Jordan Binnington a affiché une moyenne de 3,13 et un taux d’arrêt de ,901 l’an dernier. Il touche six millions par année.

Fiche en 2021-2022 49-22-11, 109 points Classement en saison 3es de la division Centrale Parcours en séries Deuxième ronde Principaux départs David Perron, Ville Husso, Charlie Lindgren Principales arrivées Noel Acciari, Thomas Greiss, Matthew Highmore

Jets de Winnipeg

Une année de vérité

Rick Bowness est le nouvel entraîneur à Winnipeg et malgré sa bonhomie légendaire, il a joué les shérifs à son arrivée. Le vétéran Blake Wheeler a perdu son titre de capitaine et les autres leaders ont été ramenés à l’ordre.

Voyons si le coup d’éclat de Bowness aura l’impact désiré parce que les effectifs des Jets demeurent sensiblement les mêmes malgré une exclusion des séries, un an après l’élimination gênante en quatre matchs face au Canadien.

Les jeunes Cole Perfetti et Ville Heinola cognent à la porte, cependant, et pourraient amener une nouvelle énergie à cette équipe qui en a bien besoin.

Les Jets n’ont pas de difficulté à marquer des buts, grâce à l’apport de Kyle Connor, près de 50 buts l’an dernier, de Mark Scheifele, de Pierre-Luc Dubois, de Wheeler et de Nikolaj Ehlers, mais on en arrache défensivement.

On ne s’est jamais remis des départs simultanés de Dustin Byfuglien, Jacob Trouba et Tyler Myers, et sans leur gardien Connor Hellebuyck, la situation serait encore pire.

Dubois laisse entendre qu’il pourrait ne pas signer d’entente à long terme avec l’équipe à la fin de la saison et Wheeler comme Scheifele auront droit à l’autonomie complète en 2024. Une année de vérité à Winnipeg.

Le joueur sous-estimé

Josh Morrissey n’est pas le défenseur le plus spectaculaire ni le plus grand producteur de points, mais il tient cette défense à bout de bras.

La recrue à suivre

Le premier choix des Jets en 2020, dixième au total, Cole Perfetti, est aux portes de la LNH. Il a joué 18 matchs à Winnipeg et 17 dans la Ligue américaine, où il a amassé 15 points.

Qui devra en donner plus

Mark Scheifele est un bon joueur offensif, mais il devra cesser de penser à lui et assumer plus de leadership. En est-il capable ?