Affaire Hockey Canada

« Ça a été des mois difficiles », affirme Marie-Philip Poulin

Les derniers mois, semaines et jours ont été « difficiles » pour les joueuses de l’équipe canadienne féminine. Si la démission en bloc de l’ensemble des membres du conseil d’administration et du chef de la direction de Hockey Canada représente un « pas vers l’avant », il y a encore « beaucoup de travail à faire », croient Marie-Philip Poulin, Ann-Renée Desbiens et Laura Stacey.