Rondelle libre

Le meilleur est quand même à venir…

Il y a un peu plus de cinq ans à peine, en 2017, l’Avalanche du Colorado, et son nouvel entraîneur Jared Bednar, terminait au dernier rang du classement général, avec 22 victoires en 82 matchs, à plus de vingt points de l’équipe d’avant-dernière place.