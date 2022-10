Lentement, mais sûrement, le processus de réhabilitation de Logan Mailloux au sein du Canadien de Montréal se poursuit.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Après avoir signé son premier contrat professionnel la semaine dernière, le joueur le plus controversé de l’organisation reçoit aujourd’hui la bénédiction de ses coéquipiers. « Il est un membre de notre famille », affirme même Brendan Gallagher.

Dans un marché de hockey où chaque athlète est à une déclaration d’une controverse nationale, Mailloux est dans une classe à part. Autant le monde du hockey que la population québécoise sont restés sans voix lorsque le Tricolore en a fait son choix de premier tour, le 31e au total, en juillet 2021.

Quelques mois auparavant, alors qu’il évoluait en Suède, le jeune homme avait photographié sa partenaire sexuelle sans son consentement, puis distribué le cliché à ses coéquipiers par le truchement d’une chaîne de messages textes. Il a été condamné par la justice suédoise à payer une amende. La distribution d’images intimes d’une personne sans son consentement est également inscrite au Code criminel canadien sous le chapeau des infractions à caractère sexuel.

Cet évènement « va le suivre toute sa vie », a reconnu Nick Suzuki, mardi, dans le vestiaire de l’équipe.

Pendant des jours, l’année dernière, les critiques sont venues de partout. Le premier ministre du Canada et le commissaire de la LNH ont déploré le choix du Tricolore, dont le directeur général était alors Marc Bergevin. La classe politique et la société civile ont parlé d’une seule voix : le Canadien avait erré. Le président et propriétaire de l’équipe, Geoff Molson, a pris la responsabilité de la décision et tenté de calmer le jeu après que des commanditaires de longue date du club eurent menacé de larguer l’organisation.

Le 31 mai dernier, le nouveau directeur général du Canadien, Kent Hughes, a affirmé que Mailloux était encore en « évaluation ».

Force est de constater que la direction a aimé ce qu’elle a vu du jeune homme. Depuis un an, il a suivi une série de formations et s’est soumis à une thérapie. Au camp des recrues du Canadien, tenu en juillet dernier à Buffalo, il a offert une réponse précise et étoffée à une reporter qui l’interrogeait sur la notion de consentement. La même semaine, il a impressionné Sheldon Kennedy, militant de longue date contre les agressions sexuelles et l’intimidation dans le sport.

Il a par ailleurs passé une partie de l’été à Montréal, profitant de l’occasion pour fraterniser avec ses futurs coéquipiers. Sur Instagram, plateforme dont il a récemment réactivé son compte, il est apparu sur des photos au côté de Nick Suzuki et de Josh Anderson, notamment.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE LOGAN MAILLOUX Logan Mailloux (troisième à partir de la gauche) avec Josh Anderson et Nick Suzuki au festival Lasso, l’été dernier

Toujours ennuyé par une grave blessure à une épaule subie la saison dernière, il a participé au camp d’entraînement du Canadien du début à la fin. Il prend désormais part aux exercices complets, avec contact, bien qu’il soit destiné à être cédé à son club junior dès qu’il aura pleinement recouvré la santé.

Il repartira alors de Montréal avec un contrat en poche. Le 5 octobre dernier, le club a annoncé avoir scellé une entente de trois saisons avec le défenseur. Ce dernier, sur Instagram, s’est dit « honoré et emballé ». Il n’a toutefois pas encore été rendu disponible pour des entrevues par le Canadien.

« Une meilleure personne »

Hughes n’a toujours pas expliqué ce qui, à ses yeux, justifiait son vote de confiance à Mailloux. Dans un communiqué succinct, il a évoqué « une décision à laquelle nous avons réfléchi en profondeur ». Hughes rencontrera finalement les membres des médias ce mercredi midi.

Les joueurs du Canadien, eux, sont visiblement prêts à entamer le prochain chapitre de la carrière de Mailloux à ses côtés. À l’unisson, on vante l’humilité et le sérieux qu’il a démontrés depuis le début du camp.

« Il est arrivé ici et a fait tout ce qui lui a été demandé, a expliqué Gallagher. Si on croit que tout le monde a droit à une deuxième chance, on ne peut pas dire qu’il ne la mérite pas. »

Il a appris, il s’est éduqué, il a travaillé très fort. Brendan Gallagher

Le vétéran parle d’une « expérience d’apprentissage », pour Mailloux, bien sûr, mais également « pour tout le monde ». « Chacun de nous peut être une meilleure personne, a poursuivi l’attaquant. J’ai 30 ans et j’apprends encore. On est là pour le soutenir. Il est un membre de notre groupe, un membre de notre famille. »

« On peut voir qu’il a travaillé beaucoup sur lui-même, a confirmé le gardien Jake Allen. Il va apprendre de ses erreurs. Ce qui est arrivé est malheureux, mais je crois que ça fera de lui une meilleure personne dans l’avenir. Il est prêt pour un nouveau départ. »

Jonathan Drouin a pour sa part rencontré un jeune athlète « sincère » dans sa démarche et « prêt à prendre de la maturité ». « Je suis sûr que cette histoire a été difficile pour lui, et pour la victime, évidemment », a ajouté le Québécois.

« Il se trouve à un bon endroit mentalement », a souligné Suzuki, dont on comprend qu’il s’est rapproché de son compatriote ontarien au cours des dernières semaines.

« On a beaucoup parlé ensemble pendant l’été. Il sait qu’il a commis une erreur, et c’est une très triste histoire pour la victime. Tout ce qu’il peut faire aujourd’hui, c’est devenir une meilleure personne, s’assurer que les autres gars de l’équipe soient conscients des conséquences de leurs gestes et que les plus jeunes apprennent de ça. »