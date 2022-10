(Toronto) L’attaquant Zach Aston-Reese et les Maple Leafs de Toronto se sont entendus sur les modalités d’un contrat d’un an d’une valeur de 840 630 $, dimanche.

La Presse Canadienne

L’Américain de 28 ans a marqué cinq buts et récolté 10 aides en 69 matchs avec les Ducks d’Anaheim et les Penguins de Pittsburgh la saison dernière.

Le joueur de centre de six pieds et 206 livres a totalisé 32 buts et 34 mentions d’assistances en 230 matchs en carrière. Il a aussi obtenu un but et trois aides en 23 matchs de séries éliminatoires.