Avec un seul match préparatoire à faire, le poste de deuxième défenseur à droite n’est toujours pas comblé.

Mathias Brunet La Presse

Le meneur dans la course pour cette place avant le match de jeudi, le Finlandais Otto Leskinen, a connu un match très difficile contre les Sénateurs.

Justin Barron, l’un des rares droitiers parmi les jeunes, partait favori au début du camp. Le jeune homme, un choix de première ronde, 25e au total en 2020, obtenu pour Artturi Lehkonen, avait montré quelques atouts intéressants en cinq matchs à la fin de la saison dernière, avant de se blesser.

On l’a jumelé au vétéran Mike Matheson dès les premiers matchs intra-équipe. Mais Barron a laissé transparaitre trop de failles depuis le début du camp. Son positionnement n’est pas toujours adéquat, il perd trop de batailles le long des rampes et il ne prend pas toujours les bonnes décisions avec la rondelle. En bref, à 20 ans, quelques mois à Laval, au sein d’une première paire, ne lui feraient pas de tort. Il n’a pas connu son pire match, jeudi à Terre-Neuve, mais pas son meilleur non plus.

Jordan Harris, 22 ans, en audition lui aussi en fin de dernière saison, constituait son principal rival. Il lance de la gauche, mais a souvent joué à droite à Northeastern, dans la NCAA, et même au Championnat mondial junior. C’est une chose de jouer d’un côté moins naturel dans les rangs collégiaux, ça en est une autre dans la LNH…

Le jeune homme joue de façon très intelligente. Il semble aussi s’être dégêné offensivement. Mais il doit apprendre à mieux gérer la pression adverse et prendre ses décisions plus rapidement. On ne lui rend pas service en le faisant jouer à droite.

Le Canadien n’aspire pas aux séries éliminatoires cette année, mais il veut au moins être compétitif. En sept matchs préparatoires, tous perdus, le Canadien a laissé ses gardiens se faire canarder.

La présence du vétéran Joel Edmundson, qui lui peut jouer à droite même s’il lance de la gauche, réglerait le problème. Mais sa blessure subie à l’aube du camp semble sérieuse. On ne l’a pas encore revu dans l’entourage de l’équipe. En attendant son retour, il faudra trouver une solution, soit en réclamant un défenseur au ballottage, soit avec un échange, ou encore vivre avec les erreurs d’un défenseur jumelé à Matheson par défaut.

Matheson souffre d’un inconfort et pourrait rater le dernier match préparatoire, samedi, mais on s’attend à le voir dans la formation lors de la première rencontre de la saison régulière. Avec qui ? Voilà la question…

Au rayon des bonnes nouvelles, deux des trois postes en défense semblent avoir été comblés. Kaiden Guhle est plus jeune encore que Barron (quelques mois seulement, mais quand même), mais il donne l’impression de jouer dans la LNH depuis dix ans. Son calme avec la rondelle, sa prise de décisions, sa mobilité, sa robustesse en font un défenseur spécial.

Il sera sans doute même déjà chargé d’affronter les gros trios adverses en compagnie de David Savard cette saison. Guhle n’est pas votre quart-arrière offensif typique, mais il a le profil d’un défenseur de première paire capable d’amasser une trentaine de points, peut-être plus, par saison.

Arber Xhekaj n’est peut-être pas parfait, mais il constitue la surprise du camp et constituera sans doute le partenaire de Chris Wideman au sein de la troisième paire.

Du haut de ses 6 pieds 4 pouces et 238 livres, Xhekaj est d’une cruauté sans limites envers ses adversaires. Il a blessé deux espoirs des Sénateurs d’Ottawa avec des mises en échec retentissantes lors du tournoi des recrues, et knockouté le joueur venu défendre ses coéquipiers. Jeudi, il s’est battu avec un adversaire dont la mise en échec venait de secouer Kirby Dach.

Il ne faut évidemment pas glorifier la violence gratuite, mais garder en tête aussi qu’on ne gagne pas des championnats avec des enfants de chœur.

Xhekaj est né quelques semaines après Cole Caufield. Il a été ignoré à sa première année d’admissibilité au repêchage. Même le CH lui a préféré Jayden Struble, Mattias Norlinder, Gianni Fairbrother, Jacob Leguerrier et Kieran Ruscheinski cette année-là.

Mais le Canadien n’est pas le seul fautif. Soixante-cinq défenseurs ont été repêchés en 2019. Xhekaj pourrait être l’un des trois ou quatre à entamer la saison dans la LNH. Même des choix de première ronde comme Cam York, Victor Soderstrom et Lassi Thomson viennent d’être renvoyés dans la Ligue américaine.

On comprend les équipes d’avoir levé le nez sur lui en 2019. Il n’avait pas été repêché dans la Ligue junior de l’Ontario non plus et mérité un poste après avoir reçu une invitation des Rangers de Kitchener au camp d’entraînement. Lors de cette première saison dans les rangs juniors, en 2018-2019, il a obtenu… trois points en 59 matchs.

Montréal aura eu le flair de l’inviter à son tournoi des recrues en 2021. Il y a fait si bonne impression qu’on l’a amené à participer au camp de l’équipe, puis offert un contrat de trois ans.

Une réflexion intéressante de John Tortorella

PHOTO MATT ROURKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS John Tortorella

Le nouvel entraîneur en chef des Flyers de Philadelphie, a eu cette réflexion intéressante à la suite du renvoi dans la Ligue américaine du premier choix de l’équipe en 2019, le défenseur Cam York. De sages paroles que pourraient aussi lire les jeunes défenseurs du Canadien lors de leur renvoi à Laval.

« Certains s’imaginent qu’on se débarrasse d’un jeune lorsqu’on le renvoie dans les mineures, a déclaré Tortorella aux journalistes de Philadelphie. Pour York, il s’agit de la meilleure décision pour son développement. Il a besoin de jouer. La Ligue américaine est parfaite pour progresser. Et York joue à la position la plus difficile. Alors, il s’agit du début d’un processus visant à lui permettre d’accéder à la LNH, pas la fin de l’étape… »

York, 21 ans, a été choisi 14e au total en 2019, un rang devant Cole Caufield. Il demeure un espoir de premier plan en défense pour les Flyers. Si jamais Jordan Harris, 22 ans, un choix de troisième ronde en 2018, et, ou, Justin Barron, 20 ans, 25e choix en 2020, sont renvoyés à Laval, il faudra se rappeler des paroles de Torts.