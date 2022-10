Maxime Pellerin a mis fin au débat à 3 min 2 s en prolongation et les Tigres de Victoriaville ont battu les Mooseheads de Halifax 4-3, vendredi.

La Presse Canadienne

La séquence a débuté avec un superbe jeu de Tommy Cormier. Patinant un peu au ralenti avec la rondelle, il a surpris la défense avec une pointe de vitesse fulgurante à l’extérieur. Le joueur s’est ainsi donné l’espace pour refiler dans l’enclave à Pellerin, qui a récolté son quatrième but de la saison.

Cormier, Thomas Belgarde et Loick Daigle ont signé les autres filets des Tigres, qui perdaient 3-1 au deuxième entracte.

Nathan Darveau a fait 27 arrêts pour les Tigres, qui vont jouer à Saint John samedi soir.

Markus Vidicek (deux fois) et Dylan Mackinnon ont riposté pour Halifax. La formation perdait pour la première fois cette saison, en trois sorties.

Brady James a bloqué 31 tirs et Vidicek a créé l’impasse 1-1 tard au premier vingt, avant de marquer à nouveau en milieu de période médiane. Jordan Dumais a été complice à chaque fois.

L’espoir des Blue Jackets mène la LHJMQ avec huit passes, à égalité avec Ethan Gauthier, du Phoenix de Sherbrooke.

Belgarde a profité d’un rebond à 9 min 24 s au premier tiers, obtenant son troisième but de la saison. Vidicek, lui, a créé l’impasse d’un tir des poignets du cercle gauche.

Mackinnon a enchaîné en échappée au début du deuxième tiers, sept secondes après avoir quitté le banc des punitions. Il y était pour de l’obstruction.

Au troisième tiers, Cormier a rétréci l’écart, puis Daigle a nivelé le score 3-3 à 5 min 40 s.

Cap-Breton 4, Acadie-Bathurst 7

Jacob Melanson a inscrit deux buts et une passe, aidant le Titan à l’emporter 7-4 devant les Eagles.

Cameron MacLean et Joseph Henneberry ont chacun ajouté un but et deux mentions d’aide pour le Titan, qui a obtenu 49 tirs.

Charlottetown 4, Saint John 7

Brady Burns a marqué deux fois et a pris part au but déterminant de Peter Reynolds, alors que les Sea Dogs ont battu les Islanders 7-4.

Drummondville 1, Baie-Comeau 5

En avance 2-0 après 6 : 22 au premier tiers, le Drakkar a filé vers un gain de 5-1 contre les Voltigeurs. Ceux-ci avaient gagné leurs deux derniers matchs.

Val-d’Or 2, Gatineau 5

Isaac Belliveau a dénoué l’impasse à mi-chemin au troisième tiers et les Olympiques ont eu raison des Foreurs, 5-2.

Chicoutimi 1, Rimouski 4

Quatre buts sans réplique ont mené l’Océanic à un premier gain en cinq matchs cette saison, 4-1 aux dépens des Saguenéens.

Jacob Mathieu a enfilé le but déterminant tôt au deuxième tiers, en avantage numérique.

Andrei Loshko a été le buteur des Saguenéens, dont la fiche est 0-5-0.

Moncton 1, Shawinigan 3

Félix Lacerte a marqué deux fois, Rémi Delafontaine a stoppé 29 tirs et les Cataractes ont défait les Wildcats, 3-1.

Québec 4, Blainville-Boisbriand 3

Davis Cooper a réussi un doublé au premier vingt et les Remparts ont arraché une victoire de 4-3 contre l’Armada.

Du côté de l’Armada, Jonathan Fauchon a inscrit deux buts et une passe, lui qui mène la ligue avec 12 points.

Blainville-Boisbriand avait mérité trois gains consécutifs.