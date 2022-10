Le camp d’entraînement nous a permis de découvrir plusieurs espoirs du Canadien : Owen Beck, Filip Mesar, Juraj Slafkovsky, évidemment, Arber Xhekaj et quelques autres. Certains resteront à Montréal, d’autres poursuivront leur progression dans les rangs juniors ou la Ligue américaine, où on pourra continuer à les suivre à distance. Mais il y avait aussi des absents, retenus dans la NCAA ou en Europe. Ils ne retiennent pas l’attention parce que nous ne les avons pas sous les yeux, mais ils rejoindront l’entourage de l’équipe d’ici quelques années.

Mathias Brunet La Presse

L’expert en hockey collégial américain, Chris Peters, vient de dresser une liste de 25 espoirs de la LNH à surveiller dans la NCAA cet hiver. Trois choix du Canadien y figurent, Sean Farrell, Lane Hutson et Jakub Dobes.

Malgré sa petite taille, Farrell, 5 pieds 9 pouces et 175 livres, n’est pas très loin des rangs professionnels. Cet attaquant de 20 ans repêché en quatrième ronde seulement en 2020 a même participé aux Jeux olympiques et au Championnat mondial, où il a amassé 12 points en 14 matchs avec l’équipe américaine.

Farrell possède des habiletés naturelles rares et beaucoup de créativité. Après avoir battu des records dans l’USHL avec 101 points en 53 matchs, il a obtenu 28 points en 24 rencontres à sa première saison à Harvard. Il constitue peut-être le meilleur espoir à l’attaque avec Slafkovsky et Beck.

Le deuxième choix de la seconde ronde en 2022, après Owen Beck, le défenseur Lane Hutson, figure également sur cette liste. Hutson était disponible au 62e rang malgré ses 63 points en 60 matchs au sein du programme de développement américain et ses huit aides en six matchs au Championnat mondial des moins de 18 ans en raison de sa petite taille lui aussi.

Les défenseurs de 5 pieds 8 pouces ne sont en effet pas légion dans la LNH. Hutson a eu beau présenter aux équipes un certificat médical dans lequel on stipulait un retard de croissance, il a eu à attendre presque deux rondes avant d’entendre son nom.

Ce jeune homme de 18 ans mesurerait 5 pieds 9 pouces et pèserait 155 livres aujourd’hui, selon les statistiques de son équipe, et a obtenu trois aides à son premier match dans la NCAA avec Boston University, contre un club faible il faut cependant préciser. La suite sera intéressante pour défenseur dont le talent était évident au camp de développement du CH cet été.

Dobes est un espoir intéressant devant le filet. Ce gardien d’origine tchèque, 6 pieds 4 pouces et 201 livres, a dominé à sa première saison à Ohio State l’an dernier, avec une fiche de 26-12-2, une moyenne de 2,26 et un taux d’arrêts de .934. Dobes, 21 ans, a même été considéré parmi les onze candidats au trophée remis au gardien par excellence dans les rangs collégiaux américains. Il a accordé seulement trois buts à ses deux premiers matchs cette saison.

Jayden Struble, 21 ans, un choix de deuxième ronde en 2019, ne figure pas sur cette liste, mais il a reçu les compliments de son ancien coéquipier Jordan Harris cette semaine. Struble entame sa quatrième saison à Northeastern. Il est familier avec Kent Hughes, qui l’a dirigé étant plus jeune. Mais son principal compétiteur pour un poste à Montréal demeure Arber Xhekaj, puisque les deux jeunes hommes, tous deux âgés de 21 ans, pratiquent un style de jeu semblable. Struble concède cependant trois pouces et une trentaine de livres à Xhekaj, 6 pieds 4 pouces et 238 livres.

Luke Tuch, un ailier costaud repêché en deuxième ronde en 2020, Blake Biondi, un centre repêché en quatrième ronde la même année et Ty Smilanic, un ailier obtenu dans l’échange de Ben Chiarot, disputeront eux aussi la saison dans la NCAA, mais la route vers la LNH sera peut-être plus longue. Tuch joue à Boston University avec Hutson, Biondi à l’Université Minnesota-Duluth et Smilanic vient de transférer à Wisconsin, l’ancienne institution de Cole Caufield.

En Europe, se trouve Adam Engstrom, repêché en troisième ronde cet été. Après avoir tout cassé à ses premiers matchs dans les rangs juniors, neuf points en quatre matchs, ce défenseur gaucher de 6 pieds 2 pouces vient d’être promu en SHL, avec son club Rögle, où il a amassé une aide en cinq matchs. Un projet à long terme. Pourra-t-il s’immiscer au sein de l’équipe nationale junior en prévision du Championnat mondial ?

Un défenseur droitier russe repêché en troisième ronde en 2021, Dmitri Kostenko, 20 ans le mois dernier, vient de mériter un poste régulier dans la KHL, à Kunlun, en Chine. Il est très loin de la LNH, au propre comme au figuré.

Le gardien danois de 21 ans, Frederik Dichow, un choix de cinquième ronde en 2019, entame sa première saison en SHL, avec le puissant Frölunda, après avoir évolué en deuxième division suédoise l’an dernier. Dichow a aussi participé aux Jeux olympiques et au Championnat du monde avec le Danemark.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le gardien Frederik Dichow

Mention aussi à l’attaquant autrichien de 18 ans, Vinzenz Rohrer, un choix de troisième ronde en 2022, à sa deuxième saison à Ottawa dans la Ligue junior de l’Ontario et au défenseur Petteri Nurmi, repêché la même année, en septième ronde, à 20 ans, dont ça sera la deuxième saison en Finlande.

Des combinaisons surprenantes

Martin St-Louis a déclaré dès le début du camp d’entraînement qu’il souhaitait présenter une formation proche de celle de la saison régulière lors des deux dernières rencontres préparatoires du camp d’entraînement. Et même s’il a brassé les cartes de façon surprenante, jeudi matin, à quelques heures de la rencontre face aux Sénateurs, il persiste et signe : « On essaie de se rapprocher de ce qu’on veut voir… », a-t-il déclaré aux journalistes.

Ainsi donc, Sean Monahan jouait au centre de Cole Caufield et Rem Pitlick en l’absence de Nick Suzuki (dont la présence est néanmoins confirmée pour la rencontre d’ouverture), Kirby Dach était placé entre Brendan Gallagher et Mike Hoffman, Juraj Slafkovsky se trouvait à la gauche de Christian Dvorak et Josh Anderson et Michael Pezzetta, Jake Evans et Evgeni Dadonov semblaient former un quatrième trio. Jesse Ylönen, Jonathan Drouin et Rafaël Harvey-Pinard constituaient un cinquième trio.

Des surprises en défense aussi. Kaiden Guhle et David Savard formaient sans surprise la première paire, Otto Leskinen, vanté par l’entraîneur cette semaine, jouait à la droite de Mike Matheson et Arber Xhekaj formait la troisième paire avec Madison Bowey. Corey Schuneman, Jordan Harris, Chris Wideman et Justin Barron étaient les défenseurs en trop.

Il faudra évidemment attendre avant de tirer des conclusions et écarter des vétérans comme Jonathan Drouin et Chris Wideman de la formation régulière, peut-être Martin St-Louis veut-il donner une dernière chance à un Bowey ou à un Slafkovsky de se faire valoir.