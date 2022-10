Le gardien de but Ivan Fedotov lors d’un match de la Russie contre la Finlande en 2021.

PHOTO ALEXANDER ZEMLIANICHENKO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les cas de joueurs de hockey russes qui veulent déserter leur patrie pour éviter la conscription sont de plus en plus nombreux. Or, le gouvernement de Vladimir Poutine compte bien contrecarrer leur plan.

Nicholas Richard La Presse

Ivan Fedotov, Vladislav Lukin, Mikhail Vorobyov et Anvar Suleimanov sont tous des joueurs qui se sont fait réprimander par le gouvernement russe. Les athlètes, comme plusieurs citoyens russes, tentent par tous les moyens d’éviter de prendre les armes.

Selon l’Agence d’État TASS, Lukin a été condamné à payer une amende de 2,2 millions de roubles, environ 50 000 dollars canadiens, pour avoir tenté d’obtenir de faux documents militaires.

Vorobyov et Suleimanov ont aussi tenté de corrompre des fonctionnaires pour mettre la main sur de faux statuts. Vorobyov a hérité d’une amende similaire à celle de son compatriote et Suleimanov a écopé de cinq ans de prison avec sursis.

De son côté, Fedotov avait été arrêté il y a quelques mois après avoir indiqué au CSKA Moscou qu’il s’était entendu avec les Flyers de Philadelphie. Il prévoyait donc voyager outre-mer pour fuir la guerre. Cependant, les autorités russes ont été mises au courant de ses intentions et elles ont arrêté le gardien de manière assez violente avant de l’envoyer faire son service militaire dans le nord polaire de la Russie.

En Russie, tous les hommes âgés entre 18 et 27 ans sont obligés de faire leur service militaire. En septembre, Poutine a mobilisé 300 000 réservistes pour aller au front et les sportifs ne peuvent bénéficier d’aucun privilège, comme l’a rappelé le président du Comité olympique russe Stanislav Pozdnyakov : « Les sportifs devraient être honorés [d’être appelés à se battre]. »