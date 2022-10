Hockey Québec est peut-être la première fédération provinciale à affirmer qu’elle retiendra jusqu’à nouvel ordre les frais de participation de 3 $ que les joueurs versent chaque année à Hockey Canada. Or, la principale fédération ontarienne a exprimé cette intention dès le mois de juillet.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Dans une déclaration écrite fournie à La Presse, Phillip McKee, directeur exécutif de la Fédération ontarienne de hockey (FOH), affirme avoir demandé dès le 29 juillet dernier à Michael Brind’Amour, qui était alors président du conseil d’administration de Hockey Canada, que Hockey Canada ne collecte pas les 3 $ par joueur en vue de la saison 2022-2023. « Notre compréhension est que cette requête n’a jamais été transmise au Conseil d’administration » avant la démission de M. Brind’Amour, une semaine plus tard.

« Nous avons donc renouvelé notre demande formelle à Hockey Canada », ajoute M. McKee, qui ne précise toutefois pas s’il a cette fois eu la réponse qu’il désirait.

Il n’a pas été possible de valider la version de M. McKee avec M. Brind’Amour ou avec Hockey Canada.

La FOH « monitore la situation à Hockey Canada », conclut son directeur, « car nous aspirons à créer un changement significatif et effectif » dans la culture du sport au pays.

L’Ontario, province canadienne la plus populeuse, comprend trois fédérations qui sont membres de Hockey Canada — les deux autres étant concentrées dans les régions du nord et de l’est de la province. La FOH est toutefois celle qui comprend le plus de joueurs et de joueuses.

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE Hockey Québec a confirmé qu’il suspendait le transfert de 3 $ par inscription versé habituellement à Hockey Canada.

La Presse a rapporté ce mercredi matin que le C.A. de Hockey Québec avait voté en faveur d’une résolution de désaveu envers Hockey Canada. On y précise notamment ne pas croire que la direction en place soit en mesure d’apporter des changements structurels forts à l’intérieur de l’organisme. Hockey Québec a également confirmé qu’il suspendait le transfert de 3 $ par inscription versé habituellement à Hockey Canada.

La Presse a communiqué avec toutes les fédérations du pays. En milieu d’après-midi, mercredi, seuls Hockey Québec et la FOH avaient établi des positions aussi tranchées.

Dans un courriel succinct, Hockey Saskatchewan a écrit ne pas avoir de « commentaire » à formuler sur la décision de Hockey Québec.

Hockey Nouvelle-Écosse, pour sa part, a indiqué « suivre de près la situation au Québec ainsi que la revue de la gouvernance de Hockey Canada menée par le juge Thomas Cromwell ». L’entité néo-écossaise n’a pas encore statué sur les « prochaines étapes » qu’elle suivra. Son conseil d’administration se réunira la semaine prochaine pour en discuter.

Toutes les fédérations provinciales avaient néanmoins annoncé leurs couleurs pendant l’été. Au début d’août, les 13 instances représentant les provinces et territoires du pays avaient, d’une même voix, posé un ultimatum à Hockey Canada.

Non seulement a-t-on exigé de l’organisme qu’il fournisse des informations détaillées sur sa gestion des évènements de 2018, mais on a aussi rendu le versement des cotisations pour la saison 2022-2023 conditionnel à une reddition de comptes exhaustive et transparente.

Une liste de huit demandes avait ainsi été établie, concernant notamment le déploiement et l’encadrement du Plan d’action pour améliorer le hockey au Canada dévoilé par Hockey Canada quelques jours auparavant. L’élaboration rapide de ce document a été critiquée par des experts et des universitaires, qui le jugent incomplet.