Hockey Canada

« Ça prend des démissions », réclame la ministre St-Onge

(Ottawa) La ministre des Sports, la libérale Pascale St-Onge, et des représentants des autres principaux partis politiques ont tour à tour réclamé lundi que des têtes roulent à la direction de Hockey Canada après que le Globe and Mail eut révélé que l’organisation détenait un second fonds pour régler des questions d’abus sexuels.