(Brossard) L’infirmerie commence à se vider chez le Canadien de Montréal et la compétition sera donc encore plus féroce à l’interne au cours de la dernière semaine du camp d’entraînement.

Simon-Olivier Lorange La Presse

La piqûre d’Anderson

On croyait avoir vu toutes les blessures au « haut du corps » imaginables, mais celle-là, franchement, elle nous a pris de court. Josh Anderson, qui est à l’écart du jeu depuis le début du camp d’entraînement, a révélé vendredi avoir été victime d’une morsure d’araignée qui a eu pour effet de faire enfler son index gauche et sa main « comme si elle était cassée ». « Pour être honnête, je n’ai aucune idée de ce que c’était, a-t-il avoué, candidement. Les médecins croient que c’est une araignée, mais rien n’est confirmé. » Sa main a retrouvé une taille humaine, mais une large cicatrice rouge est encore bien visible. « C’était juste bizarre, a poursuivi Anderson. Le pire, c’était de ne pas savoir ce qui m’arrivait. Ça ne ressemblait à rien que j’avais déjà vu. » L’ailier affirme se sentir en pleine forme, mais ne sera probablement pas de la formation samedi soir à Ottawa. Il n’a pas encore disputé de match hors concours.

L’incident bizarre de Suzuki

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Nick Suzuki

Autre curiosité, dans une moindre mesure : la blessure subie par Nick Suzuki. Deux jours avant le début officiel du camp, le joueur de centre est entré en collision avec le défenseur Joel Edmundson pendant un match informel. Ce qui semblait banal a priori s’est révélé douloureux le lendemain pour les deux joueurs, qui en ont été quittes pour des blessures au « bas du corps ». On sait désormais d’Edmundson qu’il a été atteint au bas du dos et que la durée de son absence est toujours indéterminée. Quant à Suzuki, il s’est entraîné avec ses coéquipiers, vendredi, mais dans un chandail bleu poudre avisant ses coéquipiers de ne pas le frapper. En entrevue, on a senti le nouveau capitaine du CH impatient de revenir. Il s’attend à participer au match inaugural du 12 octobre. Toutefois, pour l’heure, il devra patienter encore un peu.

Congé de tests

Conséquence de leurs deux blessures, Josh Anderson et Nick Suzuki ont été dispensés des exigeants tests physiques auxquels se sont livrés tous les autres joueurs la semaine dernière. Pour élaborer ces tests, Martin St-Louis s’est inspiré de son ex-entraîneur John Tortorella, qui dirige aujourd’hui les Flyers de Philadelphie. Là comme à Montréal, on a vu sur les réseaux sociaux des images de joueurs lessivés. « Je me sentais coupable de manquer ça, a avoué Suzuki. C’est la première fois que je me retrouvais à l’écart comme ça. » Anderson, lui, n’a pas pris de détour : « Ça fait six ans que j’essaie de me sauver du camp de Tortorella ! », a-t-il lancé en riant. Avant de se joindre au Tricolore, Anderson a en effet joué sous les ordres de « Torts » à Columbus.

Objectif santé pour Drouin

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Jonathan Drouin

Ennuyé notamment par des blessures aux deux poignets puis par des troubles anxieux, Jonathan Drouin n’a disputé que la moitié des matchs de son équipe (105 sur 209) au cours des trois dernières saisons. Il n’y avait donc pas grand-chose de surprenant à l’entendre dire que son « seul objectif » cette saison est de « disputer 82 matchs ». « Je n’avais pas de problème avec la manière dont je jouais l’an passé, mais c’est une autre saison qui s’est terminée tôt », a-t-il rappelé. En effet, avec 20 points en 34 matchs, soit une projection de 48 points sur une saison complète, le Québécois évoluait à un rythme équivalant aux meilleures saisons de sa carrière. Il soutient que ses poignets sont désormais totalement guéris. Il disputera son premier match hors concours ce samedi soir.

Deux joueurs au destin semblable

PHOTO LARRY MACDOUGAL, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Sean Monahan alors qu’il jouait pour les Flames de Calgary

S’il y en a un qui peut bien comprendre la situation de Jonathan Drouin, c’est Sean Monahan. L’ancien des Flames de Calgary a subi des opérations aux deux hanches et tente de retrouver son niveau de jeu d’antan. Les deux joueurs se retrouvaient sur le même trio, vendredi à l’entraînement. L’entraîneur-chef Martin St-Louis a beau avoir invité à la prudence face à la composition de ses unités, sujettes à d’autres changements, il demeure que Drouin voit avec optimisme une potentielle association à Monahan. « Il est excellent pour trouver de l’espace près du filet, et moi, ma qualité première, c’est de passer la rondelle, a expliqué Drouin. [Monahan] a lui aussi des choses à prouver. » Au retour d’une longue convalescence, « tu veux toujours avoir une bonne année, pour rappeler à ton équipe qu’elle a besoin de toi », a conclu le Québécois.

Mesar la star

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Filip Mesar

Les joueurs blessés sont, malgré eux, des spectateurs attentifs du camp d’entraînement. Interrogés sur les nouveaux venus qui ont attiré leur attention, Nick Suzuki et Josh Anderson ont spontanément prononcé le nom de Filip Mesar. Le choix de premier tour du CH au dernier repêchage (26e au total) s’est jusqu’ici démarqué par son dynamisme et ses habiletés individuelles. « Il a été très impressionnant, a dit Suzuki. Il joue comme un pro et montre de bons flashs. » Anderson a également mentionné le nom de Juraj Slafkovsky, tout premier choix au repêchage de 2022. « Il aura encore besoin de quelques matchs pour trouver son jeu, mais vous avez vu ce qu’il peut faire, a noté le vétéran. Il est gros, il utilise bien son bâton et il patine comme le vent. Un premier camp est toujours difficile, mais je le sens de plus en plus à l’aise. »

Coupe massive

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Miguël Tourigny

Le Tricolore a procédé à la première coupe d’envergure de son camp d’entraînement, annonçant le départ de 23 joueurs vendredi en fin de journée. Aucune surprise dans la liste de joueurs retranchés, qui se rendront tous au camp du Rocket de Laval. Quatorze d’entre eux possèdent un contrat de la Ligue américaine, et cinq autres, un contrat à deux volets de la LNH. Les quatre autres — Pierrick Dubé, John Parker-Jones, Miguël Tourigny et William Trudeau — seront sur place à titre d’invités et tenteront de décrocher un contrat. La liste complète des joueurs concernés se trouve ici.