Le Canadien a annoncé avoir retranché 13 attaquants, huit défenseurs et deux gardiens de son camp d’entraînement, vendredi soir.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Il s’agit de la première coupe importante depuis le début du camp automnal. Tous les joueurs concernés prendront part au camp du Rocket de Laval, qui s’amorcera lundi.

Quatre joueurs détenant un contrat de la LNH ont été retranchés, soit Jan Mysak, Joël Teasdale, Gianni Fairbrother et Lucas Condotta.

Les autres joueurs touchés sont Peter Abbandonato, Anthony Beauregard, Gabriel Bourque, Santino Centorame, Tory Dello, Philippe Desrosiers, Ryan Francis, Olivier Galipeau, Alex Green, Danick Martel, Émile Poirier, Brennan Saulnier, Brett Stapley et Joe Vrbetic.

Sont aussi de la première coupe Pierrick Dubé, John Parker-Jones, Miguël Tourigny et William Trudeau, qui n’ont pas de contrat avec le Tricolore. Ils ont néanmoins reçu une invitation pour le camp du Rocket.

C’est donc dire qu’il reste 24 attaquants, 11 défenseurs et quatre gardiens avec le Canadien en excluant les six blessés ; Paul Byron, Joel Edmundson, Logan Mailloux, Sean Monahan, Nick Suzuki et Carey Price.

Le camp d’entraînement se poursuivra samedi soir avec une rencontre préparatoire face aux Sénateurs, à Ottawa.