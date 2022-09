San Jose compte sur Alexander Barabanov (sur la photo) et Evgeny Svechnikov.

PHOTO RINGO H.W. CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les joueurs russes des deux équipes de la LNH donnant le coup d’envoi de la saison en République tchèque seront finalement autorisés à participer aux deux matchs à Prague.

Stephen Whyno Associated Press

Le gouvernement tchèque a abandonné sa tentative d’interdire la présence de Russes parmi les Sharks de San Jose et les Predators de Nashville, a dit jeudi le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly.

Cette décision ouvre la voie aux Sharks et aux Preds pour se rendre en Europe ce week-end pour des entraînements et des matchs hors-concours en Allemagne et en Suisse, respectivement.

Leurs affrontements au O2 Arena de Prague auront lieu les 7 et 8 octobre.

Le ministère tchèque des Affaires étrangères avait déclaré la semaine dernière que les joueurs russes ne seraient pas autorisés à entrer au pays en raison de l’invasion de l’Ukraine par leur pays.

Les responsables tchèques n’ont pas pu être joints tard jeudi.

La République tchèque a été l’un des premiers pays de l’Union européenne à cesser de délivrer des visas aux ressortissants russes après l’invasion de février, à quelques exceptions près.

Daly s’était dit confiant que les Russes en question pourraient jouer.

Nashville a dans ses rangs Yakov Trenin et San Jose compte sur Alexander Barabanov et Evgeny Svechnikov. Ce dernier est au camp d’entraînement dans le cadre d’un essai.

Les Predators ont dit la semaine dernière qu’ils pouvaient s’attendre à un feu vert dans le dossier.

Les Sharks, du capitaine Logan Couture au directeur général Mike Grier, ont adopté une position unie.

« Nous sommes une équipe, donc s’ils disent que certains gars ne peuvent pas y aller, soit nous y allons tous, soit personne n’y va, a déclaré Grier. Ce n’est pas la faute des joueurs. Ils n’ont rien fait de mal. Je ne pense pas qu’ils devraient être punis. Nous sommes avec eux et nous sommes tous ensemble. »

La LNH présente des matchs en dehors de l’Amérique du Nord pour la première fois depuis 2019.

Après les deux matchs à Prague, l’Avalanche du Colorado et les Blue Jackets de Columbus joueront deux fois à Tampere en Finlande, les 4 et 5 novembre.