José Théodore : optimiste, mais prudent

À la retraite depuis 2013, l’ancien porte-couleurs du Tricolore José Théodore est conscient du temps qui passe. Si bien qu’aujourd’hui, ce sont ses anciens coéquipiers et adversaires qui dirigent le Canadien. Chose dont il est très fier, cela dit. D’autant plus qu’il sait que ces gens qu’il qualifie d’amis sont compétents et représentent de bons ajouts pour l’équipe de la métropole.