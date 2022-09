Trevor Timmins rejoint donc son vieux complice de l’époque chez les Sénateurs d’Ottawa, Jarmo Kekalainen à Columbus.

Le DG des Blue Jackets a officialisé son poste jeudi en le nommant adjoint au directeur du recrutement amateur, en soutien à Ville Siren.

Timmins a œuvré à titre de directeur du recrutement amateur chez le Canadien de 2003 à 2021. Il a trouvé des perles entre 2004 et 2007 avec Carey Price, Max Pacioretty, Ryan McDonagh, P. K. Subban, Mark Streit, Alexei Emelin, Guillaume Latendresse, vécu des années creuses entre 2008 et 2015, puis retrouvé un élan ces dernières années, avant d’être congédié par la nouvelle administration en novembre 2021.

Que laisse-t-il en héritage dans cette phase de reconstruction ? Beaucoup plus que certains pourraient le croire.

On tiendra compte ici, évidemment, des actifs reçus contre des joueurs repêchés par l’organisation.

Le nouveau capitaine, Nick Suzuki, par exemple, a été obtenu pour Pacioretty, repêché par Timmins et son groupe au 22e rang.

Si Pacioretty ne devient pas un marqueur de 30 buts et plus chez le Canadien, Marc Bergevin n’est pas en mesure de soutirer un espoir de premier plan aux Golden Knights.

Si Montréal repêche Jonathon Blum, Patrick White ou Nick Petrecki avec son second choix de première ronde en 2007, il n’obtient pas un espoir de valeur en retour. Comme il n’a rien obtenu ou presque pour des choix de première ronde improductifs comme Louis Leblanc, Michael McCarron, Nikita Scherbak ou Ryan Poehling.

À droite de Suzuki au sein du premier trio, Cole Caufield a été repêché par le groupe de Timmins au 15e rang en 2019. Caufield, 21 ans, a marqué 23 buts en 67 matchs à sa première année chez les pros, dont 22 en 37 matchs pour Martin St-Louis.

Le centre de 21 ans Kirby Dach, troisième choix au total en 2019, a été acquis en retour du défenseur Alexander Romanov, un choix surprise de deuxième ronde en 2018. Les Islanders n’auraient jamais cédé un choix de première ronde au 13e rang (qui a permis d’obtenir Dach) pour un défenseur au potentiel limité.

Même processus dans le cas de Josh Anderson. Acquis en retour de Max Domi, qui lui avait été obtenu pour Alexander Galchenyuk. Celui-ci a constitué un troisième choix au total en 2012, mais d’une cuvée faible dont seulement deux des cinq premiers choix ont eu une solide carrière.

On aime bien Jonathan Drouin. Mais en rétrospective, le Canadien aurait été mieux servi de garder son neuvième choix au total en 2016, Mikhail Sergachev, 24 ans, cinq saisons de 30 points ou plus à Tampa, dont le salaire annuel en 2023 passera à 8,5 millions pour les huit saisons suivantes.

On verra si Brendan Gallagher pourra relancer sa carrière à 30 ans. Ce modeste choix de cinquième ronde en 2010. Il a deux saisons de plus de 30 buts à son actif et quatre de 20 buts ou plus.

Deux joueurs de soutien repêchés tardivement en 2014 et 2016, Jake Evans et Michael Pezzetta, font aussi partie de cet héritage, dans un rôle plus modeste. On pourrait y ajouter le nom de Rafaël Harvey-Pinard.

En défense, trois jeunes joueurs en lutte pour un poste, Kaiden Guhle, Jordan Harris et Mattias Norlinder sont des choix de l’ère Timmins. On pourrait tous les voir à Montréal cet hiver, de façon régulière ou sporadique. Un quatrième, Justin Barron, a été obtenu en retour d’Artturi Lehkonen, un choix de fin de deuxième ronde en 2013.

Logan Mailloux a constitué un choix controversé en 2021, mais le jeune homme est sur la bonne voie et est toujours considéré comme l’un des beaux espoirs en défense.

Devant le filet, on verra si l’un des Cayden Primeau, Frederik Dichow ou Jakub Dobes pourra prendre la relève du joyau des années Timmins, Carey Price.

Les jeunes Sean Farrell, Joshua Roy, Riley Kidney, Oliver Kapanen, William Trudeau, Xavier Simoneau, Luke Tuch et Jan Mysak gardent espoir de percer. Peut-être y en aura-t-il un ou deux parmi ce lot.

Il est facile de s’attaquer au travail d’un directeur du recrutement en citant les choix ratés. On pourrait faire mal paraitre le meilleur des recruteurs, car on l’oppose à 31 rivaux. On peut se faire une meilleure idée du fruit de son travail en évoquant la somme de ses joueurs ayant percé ou rapporté des actifs.

Même les meilleurs, l’Avalanche du Colorado, a préféré Tyson Jost au 10e rang à Charlie McAvoy et Jakob Chychrun en 2016 et Connor Bleackly au 23e rang à David Pastrnak en 2014 ; Tampa a choisi Jonathan Drouin au 3e rang avant Seth Jones en 2013 et Slater Koekkoek au 10e rang avant Filip Forsberg en 2012.

Deux des meilleurs défenseurs du Lightning lors de leurs deux triomphes consécutifs, Ryan McDonagh et Mikhail Sergachev, ont été repêchés par Timmins, mais échangés avant le début de leur carrière dans la LNH.

Au final, Timmins aura été un bon homme de hockey pour le Canadien. Pas le meilleur, pas le pire. Son parcours n’aura pas été linéaire, mais sa fin de règne aura laissé l’organisation avec une base solide d’espoirs.

Des fleurs pour Kirby Dach

Le capitaine des Blackhawks de Chicago, Jonathan Toews, n’est pas du type à faire des vagues. Mais il n’a pas caché sa déception, sa rage même, en apprenant les départs d’Alex DeBrincat et de Kirby Dach. « Dach a encore beaucoup de potentiel, il n’a peut-être même pas obtenu une véritable chance à Chicago, a déclaré le Franco-Manitobain. Mais je me suis fait à l’idée et je respecte et comprends la décision (du DG) Kyle Davidson. »

Ces transactions en ont surpris plus d’un. Chicago est en reconstruction, mais DeBrincat et Dach ont seulement 24 et 21 ans respectivement. DeBrincat a constitué le meilleur buteur de l’équipe l’an dernier avec 41 buts. Dach est un troisième choix au total qui a amassé 10 points en 18 matchs à 20 ans.

Davidson a obtenu le septième choix au total cet été des Sénateurs en retour de DeBrincat, en plus d’un choix de deuxième ronde en 2022 et d’un choix de troisième ronde en 2024. Les Hawks ont repêché le défenseur Kevin Korchinski, 65 points en 67 matchs dans la Ligue junior de l’ouest, en première ronde et le centre Paul Ludwinski, 43 points en 67 matchs à Kingston, au début de la seconde ronde.

Ils ont aussi choisi l’attaquant américain Frank Nazar avec le 13e choix au total obtenu du CH pour Dach. Nazar, un centre de 5 pieds 10 pouces et 174 livres, se joindra aux Wolverines de l’Université du Michigan, dans la NCAA, cette année. Chicago a aussi reçu un choix de troisième ronde en 2022 (l’ailier Gavin Hayes, 49 points en 65 matchs à Flint.

Beaucoup de pression pour ces jeunes à la suite des déclarations de Toews…