Le DG des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, vient de recevoir un sérieux avertissement de ses patrons.

Mathias Brunet La Presse

On a refusé de lui accorder une prolongation de contrat cet été, même si son entente vient à échéance à la fin de la saison.

Dubas a joué les bons princes mercredi à l’ouverture du camp d’entraînement des Leafs. Il dit être conscient de la précarité de son poste, après cinq éliminations consécutives en première ronde — et même avant lors des séries dans la bulle de Toronto — depuis son entrée en poste.

Encore coincée par le plafond salarial, Toronto ne s’est pas améliorée au cours de la saison morte. On cherche toujours l’ailier gauche idéal pour compléter le trio de John Tavares et William Nylander, Victor Mete et Jordie Benn se battront pour le poste de sixième défenseur en l’absence de Timothy Liljegren, blessé, et les deux pourraient former une troisième paire si le jeune Rasmus Sandin ne signe pas de contrat d’ici la fin du camp d’entraînement.

La situation devant le filet suscite beaucoup d’interrogations, avec un nouveau duo formé de Matt Murray et Ilya Samsonov. Les Sénateurs d’Ottawa étaient bien heureux de se débarrasser de Murray et de son salaire annuel de 6,2 millions pour encore deux ans. Ils n’ont rien obtenu en retour et même accepté de retenir 25 % de son salaire.

Jadis le gardien d’avenir des Capitals de Washington, Ilya Samsonov, 25 ans, n’a même pas reçu d’offre qualificative de son équipe après deux saisons décevantes. Il a dû se contenter d’un contrat de seulement un an pour 1,8 million.

En un peu plus d’un an, Toronto a perdu ses gardiens numéro un Frederik Andersen, puis Jack Campbell sur le marché des joueurs autonomes. Campbell vient de signer un contrat de cinq ans pour 25 millions avec les Oilers d’Edmonton.

Si les gardiens tiennent le coup, les Maple Leafs ne seront pas pires que l’an dernier. Ils ont tout de même amassé 115 points en saison régulière, pour le troisième rang dans l’Association de l’Est, et le quatrième rang au classement général. Mais une autre défaite en première ronde pourrait sonner le glas de Dubas et peut-être même faire éclater le noyau du club.

Les Leafs sont encore coincés par l’affreux contrat offert à John Tavares, 77 millions pour sept ans, en juillet 2018, qui a fait gonfler le plafond et placé les stars montantes Auston Matthews et Mitch Marner en position de force pour la négociation du contrat qu’ils avaient à renouveler.

Depuis, plus de la moitié de la masse salariale totale est consacrée à quatre joueurs, si on y ajoute William Nylander, et les Leafs ont dû larguer des salaires pour se conformer au plafond chaque année.

On a aussi sacrifié plusieurs choix au repêchage ces dernières saisons dans l’espoir de finalement franchir cette première ronde.

D’ailleurs, depuis Auston Matthews en 2016, seulement deux joueurs repêchés et développés par l’organisation se sont greffés à l’équipe, les défenseurs Liljegren et Sandin. Et encore, les deux jouaient en moyenne 16 minutes par match derrière le vétéran.

Toronto a échangé son choix de première ronde en 2020 pour se débarrasser de Patrick Marleau et de son contrat. Les Hurricanes ont repêché Seth Jarvis au 13e rang. Jarvis, 20 ans, a obtenu 40 points en 68 matchs avec les Hurricanes l’an dernier au sein de l’un de leurs deux premiers trios.

Le choix de première ronde en 2021 a servi à obtenir le joueur de location Nick Foligno. Sa présence n’aura pas suffi à éliminer le Canadien. Columbus a repêché le défenseur Corson Ceulemans au 25e rang avec ce choix.

Au repêchage cet été, on a reculé de 13 rangs, du 25e de la première ronde au 38e de la seconde ronde pour se départir de Petr Mrazek et de son contrat de 3,8 millions. Encore des problèmes de plafond, et aussi, surtout, une mauvaise signature un an plus tôt. Chicago a choisi Sam Rinzel, Toronto Fraser Minten. À suivre.

L’acquisition de Mark Giordano en mars 2022 a aussi coûté deux choix de deuxième ronde (2022 et 2023 et un choix de troisième ronde en 2024). Giordano vient d’accepter une prolongation de contrat de deux ans pour 800 000 $ par année, mais combien d’essence lui reste-t-il dans le réservoir ? À part un match en prolongation, Giordano, bientôt 39 ans, ne jouait pas 20 minutes en séries.

Les Leafs accéderont sans doute aux séries sans problème. Le stress de la direction, en particulier Dubas, commencera début avril. Le président Brendan Shanahan, probablement derrière toutes les décisions également, sera-t-il redevable lui aussi advenant une autre élimination hâtive ?

Audacieux, Monsieur Armstrong

Rarement les gestionnaires oseront-ils parler d’un adversaire. Le DG des Blues de St. Louis, Doug Armstrong, a pourtant osé, cette semaine, quand un confrère lui a demandé s’il était possible de détrôner ses rivaux, l’Avalanche du Colorado. « Ils ont un club différent cette année. Ils n’ont plus (Nazem) Kadri. Leur gardien est (Darcy Kuemper) parti. Ils commencent à ressentir les effets du plafond comme les autres. Ils sont encore extrêmement talentueux, alors ils ont encore l’une des meilleures équipes, mais pas à des années-lumière des autres comme l’an dernier. Le plafond salarial les a affaiblis un peu. »

Est-ce vraiment une bonne idée de motiver ainsi l’adversaire ?