Le camp d’entraînement du Canadien n’est vieux que de quelques heures, mais, déjà, la liste des blessés est étonnamment longue.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Au lendemain des examens médicaux auxquels se sont soumis les 74 joueurs invités au camp, l’organisation a révélé que Sean Monahan, Josh Anderson, Nick Suzuki, Joel Edmundson et Jake Evans étaient blessés.

Monahan poursuit sa rééducation à la suite d’une opération à la hanche subie en avril dernier, et aucune date de retour n’a été évoquée dans son cas. Par contre, il a pris part à des tests sur la glace jeudi matin.

Nick Suzuki, blessé au « bas du corps », ratera deux semaines d’activités. On ignore dans quelles circonstances il s’est blessé. Lui aussi atteint au bas du corps, Joel Edmundson sera quant à lui absent pour une « durée indéterminée ». Il s’agit d’un scénario malheureusement connu pour le défenseur qui, ennuyé par une blessure au dos dès le début du camp l’année dernière, avait finalement été forcé de rater la majorité du calendrier.

Josh Anderson et Jake Evans, pour leur part, soignent des blessures au « haut du corps ». Leur état fera l’objet d’une réévaluation quotidienne.

Tous ces noms s’ajoutent à ceux de Carey Price, Paul Byron et Logan Mailloux, dont il était connu qu’ils rateraient le camp en raison de blessures à long terme.

C’est parti !

Ces considérations mises à part, le camp d’entraînement du Canadien est officiellement amorcé. Les joueurs sont sur la glace, ce jeudi matin.

Ce n’est toutefois pas aujourd’hui que les partisans découvriront les trios imaginés par Martin St-Louis pendant l’été. Six groupes se succéderont dans des tests de vitesse et de conditionnement physique.

Sean Monahan, Jonathan Drouin, Brendan Gallagher, Evgenii Dadonov, Mike Hoffman, Joel Armia, Christian Dvorak, Chris Wideman, David Savard et Michael Matheson formaient le premier groupe. Les visages étaient longs après leur séance, conclue par un exercice de patinage intense.

Les joueurs et leur entraîneur s’adresseront aux membres des médias plus tard dans la journée. Des entraînements formels sont prévus vendredi et samedi. Un match intra-équipe aura lieu dimanche, à la veille d’un premier match hors concours lundi contre les Devils du New Jersey.