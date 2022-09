« Il est temps que les choses sérieuses commencent. Je suis tanné de m’entraîner et de me préparer. Je veux jouer des matchs. C’est pareil pour tout le monde », indique Matthew Tkachuk.

(Coral Springs) Aleksander Barkov dormait à poings fermés chez lui en Finlande lorsque la mégatransaction permettant aux Panthers de la Floride d’obtenir Matthew Tkachuk a été officialisée, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il était environ 4 h dans cette région du monde à ce moment-là.

Tim Reynolds Associated Press

Il s’est réveillé et a lu les nombreux textos de ses amis qui réagissaient à la transaction.

Et ça n’a pas pris trop de temps avant qu’il reçoive un message de Tkachuk.

« Le premier message, c’était’f****** right’, et il disait avoir hâte de se retrouver en Floride, a commenté Barkov, le capitaine des Panthers, à l’occasion de la journée des médias mercredi.’Franchissons une autre étape, et soyons une équipe gagnante pour de nombreuses années ». C’est ce genre de gars là. Il veut gagner. Il veut apporter ce genre d’attitude à notre organisation. Et je crois qu’il l’influence déjà. »

Juste avec ça, Barkov était rassuré.

Et après quelques semaines passées à se remettre en forme, les Panthers auront finalement un premier aperçu du joueur qu’ils ont acquis jeudi, en lever de rideau du camp – le premier sous l’égide du nouvel entraîneur-chef Paul Maurice.

« Tout le monde est ici depuis quelques semaines déjà, a admis Tkachuk. J’ai commencé mon camp d’entraînement ça fait quelques semaines. Ce n’est donc pas très différent de mon quotidien des derniers jours. J’ai pu rencontrer tout le monde… donc il est temps que les choses sérieuses commencent. Je suis tanné de m’entraîner et de me préparer. Je veux jouer des matchs. C’est pareil pour tout le monde. »

Maurice a été embauché cet été, héritant ainsi d’une équipe qui a remporté le trophée des Présidents la saison dernière avant d’être freinée en deuxième ronde des séries éliminatoires. C’était la première fois que les Panthers franchissaient le premier tour depuis leur participation à la série finale de la Coupe Stanley en 1996.

Et il a aussi hâte que ses joueurs de participer à son premier entraînement formel, le qualifiant de « notre premier Noël ensemble ».

Dans le cadre de la transaction bouclée le 22 juillet, Tkachuk, qui est âgé de 24 ans, a accepté un pacte de huit saisons et 76 millions US. Cette transaction a cependant coûté beaucoup plus cher aux Panthers ; ils ont aussi dû se départir de l’attaquant Jonathan Huberdeau, le meilleur pointeur de l’histoire de la concession, et du défenseur MacKenzie Weegar. En retour, les Flames de Calgary ont cédé un ailier gauche qui a établi des sommets personnels la saison dernière avec 42 buts et 62 mentions d’aide.

« Je souhaite la meilleure des chances à “Huby” et “Weegs”, a noté Barkov. Ce sont de chics types. Nous les aimions tous. Nous n’avons rien à leur reprocher. Ça arrive, c’est évident, car c’était dans le meilleur intérêt de l’équipe et de l’organisation. Nous tournons la page, et nous nous préparons pour une nouvelle saison. »

Les Panthers entameront leur camp avec 56 joueurs – 31 attaquants, 19 défenseurs et six gardiens. Ce groupe comprend les frères Eric et Marc Staal. Marc Staal s’est joint aux Panthers à titre de joueur autonome en juillet, tandis qu’Eric Staal a accepté un essai professionnel.