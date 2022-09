(Buffalo) Juraj Slafkovsky disait jeudi qu’il avait hâte au duel de vendredi entre les espoirs du Canadien et ceux des Devils afin de « planter » son ami et compatriote Simon Nemec dans un coin. Il devra reporter ses plans.

Guillaume Lefrançois La Presse

L’entraîneur Jean-François Houle laissera en effet de côté Slafkovsky pour le duel de vendredi soir. La grande réunion du hockey slovaque devra donc attendre.

« On regardera d’autres joueurs. Il aura d’autres occasions », a lancé Houle, après l’entraînement matinal du CH.

Il faut comprendre que Slafkovsky, Nemec et Filip Mesar ont écrit une page d’histoire au dernier repêchage. Aucun joueur slovaque n’avait été repêché en première ronde depuis Marek Zagrapan… en 2005 ! Or, au dernier repêchage, Slafkovsky (1er, Montréal), Nemec (2e, New Jersey) et Mesar (26e, Montréal) ont tous été réclamés au premier tour.

Il était déjà su que Slafkovsky et Mesar étaient de très proches amis. Ils ont même passé leurs vacances ensemble le printemps dernier.

Mais ils sont visiblement très proches de Nemec aussi. Après l’entraînement du CH, Slafkovsky et Mesar ont traversé sur la patinoire secondaire du centre d’entraînement des Devils, afin d’observer Nemec, et surtout, de lui piquer une jasette à sa sortie de la patinoire. Le défenseur des Devils avait même des lames de patin à donner à Slafkovsky, « de très bonnes lames qui viennent de Finlande », a précisé Nemec.

Plus sérieusement, Mesar aura donc une nouvelle chance de se faire valoir, mais cette fois, au centre. Il devrait piloter un trio avec Xavier Simoneau et Lucas Condotta comme ailiers.

Quant à Slafkovsky, il devrait revoir de l’action dimanche, lors du troisième et dernier match du Canadien à ce tournoi des recrues. « On veut donner la chance à tout le monde », a rappelé Houle.

Toujours pas de Guhle

En défense, Kaiden Guhle sautera son tour pour un deuxième match de suite, même s’il a encore participé à l’entraînement matinal.

Houle assure qu’il n’est pas blessé et que l’équipe veut simplement lui donner quelques entraînements avant de l’envoyer dans la mêlée. Le premier choix du CH en 2020 a « de bonnes chances » de jouer dimanche, assure l’entraîneur.

Rappelons que la saison 2021-2022 de Guhle s’est terminée en juin, puisque son équipe, les Oil Kings d’Edmonton, a participé à la Coupe Memorial. Deux semaines plus tard, au camp de développement, il était répertorié comme étant blessé.

Arber Xhekaj et Justin Barron seront les autres défenseurs laissés de côté.

Riley Mercer, un gardien des Voltigeurs de Drummondville présent sur invitation, devrait obtenir le départ pour le Canadien. Chez les Devils, Akira Schmid défendra le filet. Ce Suisse de 22 ans, repêché au 5e tour en 2018, a profité de l’hécatombe des Devils à la position de gardien l’an passé pour disputer six matchs dans la LNH.