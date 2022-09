Hull, Hedberg et Nilsson réunis à Québec dans deux semaines

La Société d’histoire du sport de la capitale nationale ne pouvait réaliser une plus grosse prise pour marquer le coup des 50 ans de la création des Nordiques de Québec et de l’Association mondiale de hockey. Celle de réunir le plus gros trio de l’histoire du Circuit maudit, Bobby Hull, Anders Hedberg et Ulf Nilsson, à Québec dans deux semaines.