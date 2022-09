Ligue pour les 70 ans et plus

Des aînés accros au hockey

Il est 9 h en ce lundi de septembre. C’est jour férié, mais ça grouille entre les murs du Centre sportif des Pays-d’en-Haut, à Sainte-Adèle. Poche de hockey sur l’épaule et bâtons en main, hommes et femmes, tous âgés de 70 ans et plus, font leur arrivée.