C'est fou comme les choses peuvent changer de façon importante dans le monde du hockey, surtout en phase de rajeunissement.

Mathias Brunet La Presse

Le tournoi de golf annuel du Canadien, présenté dans une dizaine de jours, nous permettra de le réaliser.

Il y a un an seulement, Marc Bergevin était encore le directeur général du Canadien, Trevor Timmins l’un de ses bras droits, Dominique Ducharme l’entraîneur-chef, avec Luke Richardson affecté à la défense.

De cette formation finaliste de la Coupe Stanley en août 2021, il reste seulement huit joueurs : Nick Suzuki, Cole Caufield, Brendan Gallagher, Jake Evans, Joel Edmundston, Paul Byron, Joel Armia et Josh Anderson. Et encore, on ne sait pas quand Byron sera en mesure de revenir au jeu.

Les deux grands leaders des dernières années, Carey Price et Shea Weber, ne joueront probablement plus jamais au hockey. Tout comme Eric Staal.

Phillip Danault et Corey Perry ont profité de leur autonomie pour déménager au soleil à l’aube de la saison 2021-2022.

Ben Chiarot, Artturi Lehkonen, Brett Kulak, Tyler Toffoli et Jeff Petry ont été échangés par le successeur de Marc Bergevin, Kent Hughes. Toffoli a rapporté un choix de fin de première ronde qui a permis de repêcher Filip Mesar et obtenir Emil Heineman, Kulak a permis de repêcher le défenseur Lane Hutson en fin de deuxième ronde, Chiarot a rapporté Ty Smilanic, Cédrick Guidon et choix de première ronde en 2023, et Lehkonen a valu le jeune défenseur Justin Barron et un choix de deuxième ronde en 2024.

Malheureux à Montréal, Petry a été envoyé à Pittsburgh pour Mike Matheson, un défenseur nettement moins doué, mais un peu moins coûteux, et surtout plus enthousiaste de jouer à Montréal, et Hughes s’est débarrassé du contrat de Weber et a accueilli un attaquant emprunté pour un an, Evgeni Dadonov.

Même ceux qu’on considérait comme des centres d’avenir à Montréal, Jesperi Kotkaniemi et Ryan Poehling, ont quitté la métropole dans la dernière année (et des poussières).

L’avenir du Canadien au centre passe désormais par Nick Suzuki et Kirby Dach, obtenu le jour du repêchage en échange du 13e choix au total des Islanders, obtenu au préalable pour Alexander Romanov.

En séries éliminatoires en 2021, le Canadien comptait six joueurs de 30 ans ou plus, 14 de 27 ans ou plus, et seulement quatre de 23 ans ou moins.

Le Canadien pourrait entamer la saison prochaine avec sept joueurs de 23 ans ou moins dans des rôles importants : un trio constitué de Juraj Slafkovsky, 18 ans, Nick Suzuki, 23 ans, et Cole Caufield, 21 ans ; Kirby Dach, 21 ans, dans un rôle de deuxième centre ; Justin Barron, 20 ans, Jordan Harris, 22 ans, et Kaiden Guhle, 20 ans, en défense.

Seuls Brendan Gallagher, 30 ans, Evgenii Dadonov, 33 ans, Mike Hoffman, 32 ans, David Savard, 31 ans, Chris Wideman, 32 ans, et Jake Allen, 32 ans, ont passé la trentaine. Dadonov est le doyen du groupe et il n’a pas 34 ans.

Le Canadien a aussi cinq choix de première ronde à sa disposition lors des trois prochaines saisons et 49 espoirs repêchés lors des cinq dernières cuvées. Pour donner un ordre de grandeur, les Penguins de Pittsburgh, davantage axés sur les succès à court terme, en ont repêché 24 au cours de la même période.

Êtes-vous prêts pour une nouvelle ère à Montréal ?