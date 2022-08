C’est mardi matin, au Casino de Montréal, qu’a été baptisée la nouvelle équipe montréalaise de la Premier Hockey Federation (PHF). La Force a officiellement vu le jour et même si elle sera basée dans la métropole, elle jouera ses matchs à domicile dans sept villes de la province.

Nicholas Richard La Presse

Kevin Raphaël, président de l’équipe, Reagan Carey, commissaire de la ligue et Danièle Sauvageau, présidente et directrice du Centre sportif 21,02 étaient présents lors du lancement d’une nouvelle ère dans le monde du hockey féminin nord-américain.

« On avait deux mois pour bâtir une équipe professionnelle à partir d’une page blanche », a précisé Kevin Raphaël.

Le nom a été réfléchi et s’inscrit dans un but qui dépasse le cadre du hockey. « On ne voulait pas être un animal, on n’est pas des pandas, a souligné Raphaël à la blague en conférence de presse. On voulait s’assurer d’être quelque chose d’intangible et qui résonne chez beaucoup de gens. Une force c’est intérieur et aussi extérieur. Notre équipe c’est une force sur la patinoire et dans la communauté. Le nom veut dire beaucoup de choses et c’est notre équipe. »

En plus de dévoiler le nom, le président de l’équipe a aussi présenté avec fierté le logo et les uniformes de la septième formation de la PHF. Un gros « F » dominera les trois uniformes. À la base de la lettre, on retrouve une demi-fleur de lys pour faire allusion à la nature québécoise de la formation. Jusqu’à maintenant, 75 % des joueuses sont issues de la belle province.

En rappel aux Maroons de Montréal, qui sont à la base de l’histoire des Canadiens de Montréal, le marron est l’une des couleurs dominantes de cette nouvelle franchise. Jade Downie-Landry, Ann-Sophie Bettez et Brigitte Laganière se sont présentées sur la scène avec les trois uniformes. Un marron à rayures blanches, un noir à rayures marronnes et blanches à rayures marron.

Une tournée québécoise

En plus de jouer au Centre 21,02 de Verdun, l’équipe jouera plusieurs matchs à domicile dans différentes villes du Québec. Les villes de Gatineau, Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme et Sept-Îles accueilleront toutes deux matchs de la Force.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Kevin Raphaël, président de La Force

Évidemment, les joueuses vont beaucoup voyager, mais « ce sont des sacrifices qu’on est prêtes à faire pour faire découvrir le hockey professionnel féminin à des gens des régions qui n’ont pas nécessairement les moyens ou l’opportunité de venir à Montréal », a souligné Bettez.

Ça permettra aux joueuses de faire promouvoir leur sport aux quatre coins de la province, mais cette tournée permettra aux partisans et aux joueuses des ligues civiles et collégiales de voir à l’œuvre certaines des meilleures joueuses au monde.

D’ailleurs, l’intérêt n’est pas que provincial, il est international, comme l’a noté Raphaël. « Le 12 juillet, lorsqu’on a annoncé le projet, j’ai reçu 200 curriculums vitae dans ma boite de courriels. Des filles de la Finlande, de la Hongrie et de la Suède, prêtes à débarquer à Montréal, parce qu’elles savent que Montréal est la plaque tournante du hockey. »

Terminé le bénévolat

Munie d’une masse salariale, la PHF permettra aux joueuses de toucher un salaire, ce qui est nouveau pour une tonne d’athlètes de la Force. Auparavant, elles jouaient bénévolement. Aujourd’hui, elles peuvent dire qu’elles gagneront leur vie grâce au hockey et c’est ce qui distingue cette ligue de toutes les autres. « J’étais tannée de jouer professionnellement et bénévolement. Pour la première fois, on a signé des contrats professionnels », a expliqué Bettez.

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE « J’étais tannée de jouer professionnellement et bénévolement. Pour la première fois, on a signé des contrats professionnels », a indiqué Ann-Sophie Bettez.

« Enfin, le hockey professionnel ne sera pas joué seulement au masculin, a ajouté Sauvageau. »

La Force permettra aussi de faire le pont entre les rangs universitaires et l’équipe nationale, par exemple. Avant l’arrivée de la Force, les occasions étaient minimes et plusieurs joueuses étaient confrontées à un mur. Désormais, il existe une occasion en or pour ces joueuses de continuer à montrer toute l’étendue de leur talent, tout en touchant un bon salaire.

Sauvageau a donné un exemple frappant pour justifier son point de vue : « C’est comme avoir la Ligue de hockey junior majeur du Québec et la Ligue nationale de hockey, mais rien entre les deux. »

Elle croit qu’il faut donner à ces athlètes des occasions non seulement pour réaliser leur rêve, mais pour vivre de leur passion, et c’est ce que fera la Force de Montréal.