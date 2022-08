L’une des trois grosses acquisitions des Flames de Calgary cet été, le défenseur MacKenzie Weegar, a visité son nouveau (et modeste) vestiaire le week-end dernier, dans une sympathique opération de relations publiques.

Mathias Brunet La Presse

Les Flames et leurs partisans passent une belle période estivale. Pour plusieurs observateurs, on devrait déjà décerner le trophée du directeur général de l’année à Brad Treliving, des Flames de Calgary. Se laissent-ils emporter par un excès d’enthousiasme ?

Treliving, il faut le reconnaître, a été extrêmement créatif pour tirer ses Flames de l’impasse. Non seulement a-t-il perdu sa grande vedette et meilleur compteur Johnny Gaudreau sur le marché des joueurs autonomes sans rien obtenir en retour, mais il risquait également de subir un coup semblable dans un an avec son deuxième compteur de plus de 100 points, Matthew Tkachuk, pas très chaud à l’idée de signer une prolongation de contrat à Calgary.

Échanger Tkachuk aux Panthers de la Floride pour Jonathan Huberdeau, 115 points la saison dernière, Weegar et un choix de première ronde en 2025 a surpris le monde du hockey.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jonathan Huberdeau

Tkachuk, 24 ans, 104 points, dont 42 buts, l’an dernier, s’est empressé de signer avec les Panthers une prolongation de contrat de huit ans à un salaire annuel de 9,5 millions.

Huberdeau, 29 ans, et Weegar, 28 ans, en étaient à leur dernière année de contrat, mais Treliving a vite réussi à retenir le Québécois à long terme en lui offrant un contrat de huit ans à un salaire moyen de 10,5 millions. L’avenir à long terme de Weegar est encore en suspens pour l’instant.

Treliving a parachevé le travail la semaine dernière en cédant au Canadien le choix de première ronde en 2025 obtenu des Panthers et Sean Monahan afin de libérer de l’espace sous la masse et accueillir l’un des joueurs autonomes les plus convoités du marché, Nazem Kadri, 31 ans. Kadri a signé un contrat de sept ans pour 7 millions par saison.

PHOTO PHELAN M. EBENHACK, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Nazem Kadri

Treliving avait deux options au début de l’été : repartir à neuf ou combler les pertes comme il vient de le faire. Il a donc remplacé Gaudreau et Tkachuk par Huberdeau et Kadri. On ne place pas Monahan dans l’équation puisqu’il n’était plus un joueur d’importance dans la formation en raison de ses nombreuses blessures. Et il a ajouté Weegar en défense.

Avant de céder à Treliving le titre de DG par excellence, il faut se poser la question : avec Elias Lindholm, Huberdeau, Tyler Toffoli (qui a coûté un choix de première ronde en 2022, avec lequel le CH a repêché Filip Mesar), Kadri, Andrew Mangiapane et Blake Coleman en attaque, et avec Rasmus Andersson, Weegar et Noah Hanifin en défense, ainsi que le gardien Jakob Markstrom, les Flames possèdent-ils le noyau pour gagner la Coupe Stanley à court terme ? Si la réponse est oui, alors Treliving mérite les fleurs qu’il reçoit.

Si ce n’est pas le cas, l’été 2022 des Flames pourrait faire mal à l’organisation à long terme. Kadri fêtera ses 32 ans le 6 octobre. Il en aura 39 à la fin de son entente. Il vient de connaitre une formidable saison de 87 points en 71 matchs au Colorado, mais il s’agissait de sa seule année de plus de 61 points en carrière.

Huberdeau aura 30 ans lorsque son nouveau contrat entrera en vigueur. Donc 38 ans à la fin de l’entente. On lui a versé 61 millions en bonis de signature, donc un contrat impossible à racheter dans quelques années. Les deux nouvelles acquisitions des Flames produiront-elles davantage dans la trentaine que lors des dernières saisons ? Il faut l’espérer pour Calgary. On ne sait pas non plus si Treliving a été pressé par les propriétaires pour boucher les trous à court terme.

Les Flames auront une fenêtre de deux ans pour gagner. Après quoi Elias Lindholm, Mikael Backlund, Tyler Toffoli, Noah Hanifin, Chris Tanev, Nikita Zadorov et Oliver Kylington deviendront joueurs autonomes sans compensation.

La relève ? Les Flames n’ont pas repêché en première ronde en 2022 pour acquérir Toffoli. Ils n’ont pas repêché dans les trois premières rondes en 2018, ses choix de première et deuxième rondes ont été donnés aux Islanders pour acquérir le défenseur Travis Hamonic, perdu sur le marché des joueurs autonomes après trois saisons atroces à Calgary (les Islanders ont repêché Noah Dobson avec le choix de première ronde).

Leurs meilleurs espoirs s’appellent Jakob Pelletier, Matt Coronato et Connor Zary. Ils ont un potentiel intéressant, mais pas le profil de futures vedettes. Le site The Athletic et son spécialiste Corey Pronman les classent au 28e rang de la LNH sur ce plan.

En bref, attendons quand même un peu avant de porter Brad Treliving aux nues.