Alexander Romanov a signé une entente de trois ans avec sa nouvelle équipe, les Islanders de New York, lundi.

Alexander Romanov ne s’attendait pas à changer d’équipe au début du mois de juillet.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le défenseur russe a rencontré les médias, lundi, après avoir signé une entente de trois ans avec sa nouvelle équipe, les Islanders de New York. Elle lui rapportera, selon plusieurs sources, 2,5 millions de dollars par saison.

D’entrée de jeu, le jeune homme de 22 ans est revenu sur la transaction qui l’a fait passer du Canadien aux Islanders lors du repêchage de la Ligue nationale. « J’étais sous le choc, honnêtement » a-t-il laissé tomber en échappant un petit rire.

« Je ne m’attendais pas à ça, mais je suis content d’être ici [à New York] et de me préparer pour la saison, a-t-il immédiatement ajouté. Pour être honnête, je suis prêt à jouer, donc je fais juste attendre la saison ! »

Rappelons que Romanov et un choix de quatrième tour avaient rapporté un choix de premier tour, qui avait ensuite été immédiatement refilé aux Blackhawks de Chicago en retour de l’attaquant Kirby Dach. Les deux transactions, coup sur coup, avaient fait trembler le Centre Bell.

Le défenseur a connu une bonne progression la saison dernière, sa deuxième dans la Ligue nationale. On lui a donné de grandes responsabilités, d’abord en raison de l’absence de Joel Edmundson, puis des échanges de Ben Chiarot et Brett Kulak.

Romanov a bien fait dans les circonstances, inscrivant 13 points en 79 matchs. Son temps d’utilisation a grimpé de trois minutes par rapport à la saison précédente, s’élevant à 20 min 24 s en moyenne. Il a d’ailleurs été le défenseur le plus employé en désavantage numérique, en plus d’accumuler 227 mises en échec.

Il arrive donc à New York en confiance, a-t-il admis. « Je veux améliorer mon jeu chaque match, a-t-il dit. Je vais juste essayer de jouer de mon mieux à chaque moment, chaque seconde. »

L’ancien du Tricolore s’est d’ailleurs dit heureux de retrouver un de ses bons amis, le gardien russe Ilya Sorokin.

« C’est un de mes meilleurs amis en ce moment, a-t-il mentionné. Nous sommes si proches. Nous avons toujours gardé contact. Nous passons des journées entières chez lui ensemble. C’est un bon gars, j’aime ça jouer avec lui. »

Un nouveau duo ?

L’ancien du Titan d’Acadie-Bathurst et des Huskies de Rouyn-Noranda dans la LHJMQ, Noah Dobson, a lui aussi signé une nouvelle entente de trois ans avec les Islanders, à 4 millions par saison, lundi.

PHOTO FRANK FRANKLIN II, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Noah Dobson

Dobson a joué la majeure partie de la dernière saison avec Zdeno Chara ou Andy Greene, qui ne sont plus avec les Islanders. Il n’est donc pas impossible de voir l’entraîneur-chef, Lane Lambert, jumeler Dobson et Romanov sur une deuxième paire.

« Nous avons échangé quelques textos par-ci et par-là, mais je ne l’ai pas encore rencontré en personne », a indiqué Dobson au sujet de son nouveau coéquipier.

« De ce que je sais de lui en le regardant jouer, il est de toute évidence un joueur talentueux, a-t-il poursuivi. Il patine bien et il a une présence physique. […] Ce serait bien de jouer ensemble. »

Choix de premier tour des Islanders en 2018, Noah Dobson entamera dans les prochaines semaines sa quatrième saison dans le circuit Bettman. Le jeune homme, de 22 ans lui aussi, a éclos la saison dernière, récoltant 51 points en 80 rencontres. Il a été le défenseur le plus utilisé de l’équipe, avec 21 min 28 s de temps de jeu en moyenne.

« Je suis content du pas vers l’avant que j’ai pris dans la deuxième moitié de la saison, a-t-il reconnu. Je veux utiliser ça pour essayer de prendre un autre pas vers l’avant cette année. Je suis juste vraiment emballé pour les trois prochaines années. Je veux continuer de grandir et bâtir sur la saison dernière. »

Le défenseur a mentionné avoir utilisé la longue saison morte pour devenir « plus fort ».

Les Islanders ont connu une saison plus difficile en 2021-2022, étant exclus des séries éliminatoires. Mais « tous les joueurs sont affamés pour la saison prochaine », a assuré Dobson.

Dans une autre conférence de presse, le directeur général de l’équipe Lou Lamoriello a expliqué qu’il aurait aimé signer Dobson à long terme « au bon prix », mais qu’il doit d’abord « en voir plus » de lui. « Il doit continuer de grandir comme il l’a fait » la saison passée, a-t-il ajouté.

Notons que les Islanders ont également annoncé lundi avoir offert une prolongation d’un an et 1,2 million à l’attaquant Kieffer Bellows.