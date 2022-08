Journée « inoubliable » avec Nathan et Sidney

Au printemps 2005, Sidney Crosby s’est rendu dans un Tim Hortons pour acheter des beignes et du café à des partisans de l’Océanic qui faisaient la file jusqu’à l’extérieur du Colisée de Rimouski pour acheter des billets. Un peu plus de dix-sept ans plus tard, ces mêmes partisans vont lui rendre la pareille dans une publicité télé du géant de la restauration à être diffusée dans les prochains mois.