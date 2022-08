La perte de Carey Price ne constitue évidemment pas une bonne nouvelle pour la nouvelle administration du Canadien.

Mathias Brunet La Presse

On ne comptait pas sur son retour pour espérer une place en séries éliminatoires le printemps prochain, mais pour limiter les dégâts et permettre à cette jeune équipe de croître sans se faire lessiver à chaque match.

Il faut rappeler le plan ébauché par Jeff Gorton et Kent Hughes pour mieux absorber et comprendre toutes les décisions prises par l’organisation depuis six mois.

Le Canadien n’aspirera pas aux séries la saison prochaine, et probablement pas la suivante non plus. On vise trois objectifs : accumuler les choix au repêchage et les espoirs, développer ces jeunes et libérer de la masse salariale d’ici quelques années pour payer le nouveau noyau de l’équipe.

L’acquisition de Sean Monahan s’inscrit dans cette démarche. Montréal amasse un autre choix de première ronde, un cinquième en prévision des trois prochains repêchages, un septième en quatre cuvées.

Monahan pourra-t-il relancer sa carrière à Montréal après deux interventions chirurgicales aux hanches et deux autres au poignet ? Peu importe. Monahan aurait été unijambiste que Hughes aurait accepté la même offre de la part du DG des Flames de Calgary, Brad Treliving, qui cherchait à alléger sa masse salariale pour accueillir le joueur autonome Nazem Kadri et son salaire annuel de 7 millions.

Monahan a déjà été l’un des bons centres de la LNH. Mais il a produit à un rythme de 43 points en moyenne sur une saison normale lors des trois dernières années. Et même s’il redevenait un compteur de plus de 60 points, il aura 28 ans en octobre, et aura atteint la trentaine lorsque le Canadien redeviendra une équipe de premier plan. À moins d’une surprise de taille, le CH ne lui offrira pas de contrat à long terme. Dans le meilleur des scénarios, il connaîtra une très belle saison et permettra au Canadien d’obtenir un bon choix au repêchage à la date limite des transactions cet hiver.

Recevoir un choix de première ronde (en 2024 ou 2025) pour absorber le salaire d’un joueur dont c’est la dernière année de contrat constitue un rare luxe. Hughes n’aurait sans doute pas pu se le permettre s’il restait deux ou trois ans à l’entente.

Ainsi, à la fin de la prochaine saison, le Canadien sera libéré des contrats de Monahan (6,3 millions), Jonathan Drouin (5,5 millions), Evgeni Dadonov (5,5 millions), Paul Byron (3,4 millions) et Jake Allen (2,8 millions) selon capfriendly.com. On parle tout de même de presque 29 % de la masse salariale actuelle. Il faudra les remplacer, mais on pourra le faire à moindre coût ou du moins investir cet argent dans des vedettes montantes.

Il faudra attendre une saison supplémentaire pour se libérer du contrat de Mike Hoffman (4,5 millions) et deux ans pour ceux de Christian Dvorak (4,5 millions) et Joel Armia (3,4 millions), s’ils ne sont pas échangés d’ici là. Mais leur présence n’est pas dramatique non plus, car le CH n’atteindra pas l’étape d’investir massivement pour renforcer l’équipe avant au moins trois ans. Voilà pour l’objectif de libérer de la masse.

Le développement des jeunes maintenant. Montréal a changé de visage depuis sa participation en finale il y a un an seulement.

Dix ou onze jeunes de 23 ou ans moins joueront pour le Canadien, ou du moins, seront dans la lutte pour un poste cette saison : Nick Suzuki (23 ans), Cole Caufield (21 ans), Kirby Dach (21 ans), Juraj Slafkovsky (18 ans), Justin Barron (20 ans), Jordan Harris (22 ans), Jesse Ylonen (22 ans), Jan Mysak (20 ans), Rafaël Harvey-Pinard (23 ans), Cayden Primeau (23 ans) et Kaiden Guhle (20 ans). L’un des espoirs à l’attaque les plus prometteurs, Sean Farrell, devrait joindre l’organisation dans un an, et le défenseur Lane Hutson d’ici deux ans.

Il n’y aura évidemment pas de place pour tous ces jeunes, mais leur nombre impressionnant augmente les chances de former des joueurs de qualité.

À ce groupe s’ajoutent des joueurs qu’on n’attend pas avant quelques années, ou plus loin dans l’organigramme, Filip Mesar, Emil Heineman, Joshua Roy, Luke Tuch, Blake Biondi, Jayden Struble, Mattias Norlinder, Arber Xhekaj, Gianni Fairbrother, Logan Mailloux, Owen Beck, Vinzenz Rohrer, Oliver Kapanen, Jakub Dobes, Frederik Dichow et Riley Kidney. Si deux ou trois joueurs parmi ce dernier groupe percent, le CH pourra crier victoire. Cette banque s’est élargie parce que l’organisation a pu repêcher 23 joueurs parmi les trois premières rondes lors des cinq dernières cuvées.

Pour développer tout ce beau monde, Gorton et Hughes ont embauché des pédagogues : Martin St-Louis, Stéphane Robidas, Adam Nicholas, qui s’ajoute au groupe déjà en place. On a aussi mis en place un département des statistiques avancées.

L’arrivée du géant Slafkovsky, premier choix au total en 2022, emballe désormais bien des fans. Mais il y en aura d’autres. Si la logique est respectée, le Canadien bénéficiera d’un autre choix dans le top 5 l’été prochain, peut-être même un autre premier choix au total, qui sait, et la chance de mettre la main sur Connor Bedard. Et il ne faudra pas déchirer sa chemise si Montréal repêche à nouveau parmi les premiers en 2024 à la suite d’une autre saison difficile. C’est le prix à payer pour devenir une puissance comme l’Avalanche du Colorado ou le Lightning de Tampa Bay, à condition évidemment de mieux jouer ses cartes que les Sabres de Buffalo et les Oilers d’Edmonton dans la décennie précédente.

Modérons les attentes

Si vous gardez vos vieux réflexes, avec les interrogations suivantes, l’hiver risque d’être long :

— Le Canadien fera-t-il les séries cette année ?

— Kent Hughes va-t-il réussir le gros échange pour remplacer Price ?

— Montréal peut-il dépasser Ottawa au classement ?

— En santé, Sean Monahan pourrait-il devenir notre éventuel deuxième centre à long terme ?

— On garde Drouin à la fin de l’année s’il joue bien ?

— Et si Mike Matheson devient le défenseur prometteur du début de carrière ?

— 30 buts pour Evgeni Dadonov ?

— Y’a combien de Québécois dans la formation ce soir ?

Si, au contraire, vous modifiez vos attentes, alors la saison sera nettement plus agréable :

— Le Canadien va finir dans la cave, mais je veux voir Suzuki, Caufield et Slafkovsky progresser.

— Qui de Jordan Harris ou Justin Barron parviendra à percer le top 4 défensif ?

— Kaiden Guhle commencera-t-il la saison à Montréal ?

— Une belle saison de Cayden Primeau à Laval, après ses exploits en séries, serait encourageant au chapitre de la relève à Carey Price, mais je garde un œil sur les jeunes Dobes et Dichow dans leurs circuits respectifs.

— Deux jeunes que je veux suivre dans la NCAA cet hiver : Sean Farrell et Lane Hutson.

— Je vais surveiller Mysak à Laval et j’espère que le jeune Mesar y sera aussi malgré ses 18 ans.

— Comme le Canadien risque de repêcher dans le top 5 l’an prochain, je vais garder un œil sur Bedard, Michov, Fantilli, Dvorsky, Benson, pour voir qui sera le Slafkovsky de 2023 !

Bonne saison 2022-2023 à tous…