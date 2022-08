Le Canadien

Serge Savard déçu du traitement réservé aux Anciens

Serge Savard a le Canadien de Montréal tatoué sur le cœur. Ce n’est pas un secret non plus qu’il a parfois de la difficulté à reconnaître son équipe, à reconnaître sa famille. Pour lui, ignorer les Anciens Canadiens et évoluer sans capitaine n’est pas digne de la plus glorieuse des équipes de hockey.