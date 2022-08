Kent Hughes a lancé une véritable bombe en conférence de presse, jeudi. Il estime que Carey Price ne sera certainement pas prêt à entamer la saison en octobre. Et même qu’il ne croit pas qu’il sera en mesure de jouer cette saison. Il va jusqu’à émettre des doutes sur la suite de sa carrière.

Jean-François Téotonio La Presse

« Avec la rééducation, on ne croit pas que Carey est capable de revenir au jeu », a lâché le directeur général du Canadien, dans le cadre du point de presse initialement prévu pour annoncer l’échange amenant Sean Monahan à Montréal.

Ces mots, les derniers que Hughes a prononcés jeudi, sont lourds de sens. Ils impliquent qu’une opération au genou du gardien montréalais serait la seule option pour qu'il poursuive son parcours de joueur professionnel.

« S’il y a un moyen pour que Carey revienne au jeu, je crois que ça requiert une opération de sa part. Mais on a besoin d’avoir plus d’informations avant de pouvoir vous répondre. »

Et justement, en ce qui a trait à son genou, « les nouvelles sont mauvaises », dit Hughes. « Il n’y a pas eu d’amélioration. »

« On était dans une zone grise pour Carey, à savoir s’il allait être en mesure de jouer cette année, a-t-il mentionné. Malheureusement, on ne peut l’affirmer pour le moment. »

« On ne s’attend pas à ce que Carey soit prêt à commencer la saison. Et bien honnêtement, je ne sais pas s’il existe une façon de le voir jouer cette année. »

Il explique que son gardien étoile a tenté de faire des traitements par injection cet été, pensant que ça allait aider. « Ça n’a pas été le cas. »

Selon le DG, il ne fait aucun doute que Price figurera sur la liste des blessés à long terme. Administrativement, le Canadien gagnera donc beaucoup d'espace sous le plafond salarial, permettant d'accueillir Monahan et d'offrir des contrats à ses derniers joueurs autonomes avec compensation, Kirby Dach et Cayden Primeau.

Un long processus de retour au jeu

Carey Price n’est âgé que de 35 ans. Et il doit encore écouler quatre saisons d’un onéreux contrat valide jusqu’en 2026.

S’il venait à prendre sa retraite, sa décision s’expliquerait facilement. On sait à quel point Price a souffert, au cours des dernières années, en s’accrochant à son rêve de continuer à jouer.

Après avoir transporté son équipe jusqu’en finale de la Coupe Stanley à l’été 2021, le numéro 31 a été opéré au genou. Le calendrier d’abord établi pour sa convalescence laissait croire à un retour dès le début de la saison dernière, en octobre. Or, rien ne s’est passé comme prévu. À quelques jours du début de la campagne, Price a adhéré au programme d’aide aux joueurs de la LNH pour un abus de substance.

Après en être sorti quelques semaines plus tard, il a repris l’entraînement dans le but de retrouver pleinement la forme. Deux régressions ont toutefois ralenti sa rééducation, et ce n’est qu’à la mi-avril qu’il a enfin disputé un match. Il a obtenu quatre départs en neuf jours, soldés par quatre défaites, et il a été placé au repos pour quelques jours.

Il a finalement obtenu le feu vert et s’est vu confier le 700e et ce qui pourrait être le dernier départ de sa carrière contre les Panthers de la Floride. Une soirée marquée par la légèreté peu coutumière du gardien, sourire au visage et surpris à saluer ses enfants en fin de match.