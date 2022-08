Tout au long de sa carrière, Carey Price a aidé son équipe à gagner et a fait partie de l’élite mondiale à sa position. Voici une chronologie rappelant les moments importants de la carrière du gardien étoile.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

30 juillet 2005

Le Canadien sélectionne le gardien natif d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Carey Price au cinquième rang du repêchage de la LNH. Ce choix fait sourciller quelques observateurs alors que le Tricolore compte sur plusieurs gardiens dans son organisation, dont José Théodore, Cristobal Huet et Yann Danis, et laisse filer des attaquants prometteurs comme Gilbert Brulé et Anze Kopitar.

5 janvier 2007

Deux jours après avoir tenu le coup en prolongation et en tirs de barrage face aux États-Unis en demi-finale du Mondial junior, Carey Price aide le Canada à battre la Russie en finale. Price est nommé joueur par excellence du tournoi.

7 juin 2007

Carey Price montre encore une fois son énorme potentiel en aidant les Bulldogs de Hamilton à remporter le titre de la Ligue américaine de hockey. Price le fait dès l’âge de 19 ans et il est nommé joueur par excellence des séries.

10 octobre 2007

Âgé de 20 ans, Carey Price repousse 26 tirs et aide le Canadien à gagner 3-2 face aux Penguins de Pittsburgh à son premier départ dans la LNH.

17 juin 2010

Après avoir perdu son poste de gardien partant du Canadien durant les séries au profit de Jaroslav Halak, Carey Price voit le directeur général Bob Gainey lui donner malgré tout les clés du royaume en échangeant Halak aux Blues de St. Louis en retour de Lars Eller et Ian Schultz.

23 février 2014

Carey Price est parfait contre 24 tirs de la Suède et le Canada remporte l’or grâce à une victoire de 3-0 en finale des Jeux olympiques de Sotchi, en Russie. Price est nommé gardien par excellence du tournoi après avoir accordé seulement trois buts en cinq rencontres.

17 mai 2014

Après avoir aidé le Canadien à atteindre la finale de l’Association de l’Est, Carey Price tombe au combat dès le premier match face aux Rangers de New York à la suite d’une percutante collision avec Chris Kreider. En l’absence de Price, le Canadien est éliminé en six rencontres par les Rangers.

24 juin 2015

La saison d’exception de Carey Price est reconnue quand il reçoit les trophées Vézina, Hart et Ted-Lindsay en tant que gardien et joueur par excellence de la LNH. Price partage également le William-M.-Jennings avec Corey Crawford, des Blackhawks de Chicago, et devient le premier joueur de l’histoire de la LNH à remporter ces quatre trophées lors de la même saison.

2 juillet 2017

Carey Price signe une prolongation de contrat de huit saisons et 84 millions faisant de lui le gardien le mieux payé de l’histoire de la LNH. Il s’agit aussi du contrat le plus lucratif de l’histoire du Canadien.

12 mars 2019

Le Canadien défait les Red Wings de Detroit 3-1 et Carey Price devance Jacques Plante au premier rang dans l’histoire de l’équipe avec 315 victoires à sa fiche.

7 juillet 2021

Carey Price accorde un seul but, mais le Canadien rend les armes devant le Lightning de Tampa Bay lors du cinquième match de la finale de la Coupe Stanley.

21 juillet 2021

Deux jours avant l’annonce par le Canadien que Carey Price devra être opéré à un genou, le gardien est ignoré par le Kraken de Seattle lors du repêchage d’expansion même s’il n’a pas été protégé par le Tricolore.

7 octobre 2021

Alors qu’il se remet d’une opération à un genou, Carey Price annonce qu’il a décidé de s’inscrire au programme d’aide aux joueurs de la LNH et l’Association des joueurs de la LNH. Il révélera plus tard l’avoir fait pour s’attaquer à un problème de consommation.

29 avril 2022

Toujours ennuyé par de l’inflammation à un genou, Carey Price dispute son cinquième match de la saison, alors que le Canadien conclut une triste campagne en écrasant les Panthers de la Floride 10-2.

18 août 2022

Deux jours après le 35e anniversaire de naissance de Carey Price, le directeur général Kent Hughes annonce que la rééducation du gardien ne se déroule pas comme prévu et que tout indique qu’il ratera au moins l’ensemble de la prochaine saison. S’il s’agit de la fin pour Price, il aura effectué 712 sorties, dont 700 départs, en 15 saisons avec le Canadien et aura inscrit 361 victoires à sa fiche.