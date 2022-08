L’ancien joueur étoile des Maple Leafs de Toronto Börje Salming a annoncé qu’il souffrait de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de la maladie de Lou Gehrig.

La Presse Canadienne

Le Suédois âgé de 71 ans a annoncé la nouvelle mercredi par l’intermédiaire des Maple Leafs.

Salming a disputé 16 saisons avec les Maple Leafs, de 1973 à 1989.

« J’ai appris une nouvelle qui a ébranlé ma famille et moi, a écrit Salming. Les signes indiquaient que quelque chose clochait avec mon corps et c’était finalement que je souffrais de la SLA.

« En un instant, tout a changé. Je ne sais pas comment vont se dérouler les jours à venir, mais je sais que je ferai face au plus grand défi de ma vie. Je suis conscient qu’il n’y a pas de remède, mais qu’il y a des recherches un peu partout dans le monde afin qu’il y en ait un, un jour. En attendant, il y a des traitements disponibles pour ralentir la progression de la maladie et ma famille et moi allons rester positifs. »

Salming a récolté 150 buts et 637 aides en 1148 matchs dans la LNH, dont 768 points en 1099 rencontres avec les Maple Leafs. Le défenseur a disputé sa dernière saison dans la LNH avec les Red Wings de Detroit. Salming a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1996.

« Depuis que j’ai commencé à jouer au hockey comme enfant à Kiruna, et tout au long de ma carrière, j’ai toujours tout donné. Je vais continuer à faire de la sorte », a affirmé Salming.

Salming a demandé de respecter sa vie privée durant cette période difficile, mais a remercié ceux qui le garderont dans leurs prières.

La SLA est une maladie dégénérative qui affecte non seulement les muscles, mais aussi les fonctions cognitives.