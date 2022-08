À bien des égards, on se serait passé du Championnat mondial junior, cette semaine à Edmonton.



Mathias Brunet La Presse

L’idée de reporter au mois d’août ce tournoi annulé en janvier pour cause de COVID-19 ne paraissait pas si vilaine sur le coup, mais la réalité rattrape les organisateurs.

Hockey Canada a le caquet bas après la divulgation des scandales sexuels dans lesquels ses juniors ont été impliqués en 2003 et 2018.

L’équipe russe, présente en Alberta aux Fêtes, a été bannie à la suite de l’agression armée de la Russie à l’endroit de l’Ukraine.

Enfin, un nombre important de têtes d’affiche ont déclaré forfait, à la demande de leurs équipes respectives de la LNH, afin de se préparer adéquatement pour les camps d’entraînement. Ils brilleront donc par leur absence dans cette compétition dont les premiers matchs seront présentés ce mardi.

Slafkovsky, Mesar, Guhle

Chez le Canadien de Montréal seulement, le premier choix au total en juillet, Juraj Slafkovsky, a été retiré de la formation slovaque, tout comme son compatriote et éventuel coéquipier à Montréal Filip Mesar, repêché au 26e rang du premier tour.

Un autre premier choix et espoir de premier plan en défense, Kaiden Guhle, repêché au 16e rang en 2020, capitaine de l’équipe canadienne en janvier, a déclaré forfait lui aussi.

Déjà, au printemps, la direction du CH laissait entendre à mots couverts son inquiétude à l’idée de laisser le jeune homme prendre part au tournoi en août, après avoir vu sa saison prendre fin à la Coupe Memorial le… 29 juin.

Il aurait eu à peine cinq semaines de congé, non seulement pour guérir ses blessures, mais ensuite pour s’entraîner en prévision de sa première saison chez les professionnels. Irréaliste.

Même le modeste choix de troisième tour du Canadien en 2022, Vinzenz Rohrer, n’y sera pas pour l’Autriche. Il joue pourtant dans les rangs juniors avec les 67 d’Ottawa et n’aspire pas à la Ligue nationale avant plusieurs années.

Il restera au moins Jan Mysak avec la République tchèque. Mysak a été repêché au deuxième tour par le CH en 2021 et il a eu un long hiver lui aussi puisqu’il a participé à la Coupe Memorial, comme Guhle. On devrait le retrouver à Laval cette saison.

La formation canadienne sera aussi privée du défenseur Owen Power, premier choix au total en 2021, et déjà un régulier en fin de saison avec les Sabres de Buffalo, et de Shane Wright, choisi au quatrième rang au total par le Kraken de Seattle, de même que de Xavier Bourgault, Mavrik Bourque, Dylan Guenther, Jake Neighbours et Justin Sourdif. Ils étaient tous de l’équipe en janvier.

Porte ouverte

Les nombreux absents donnent une chance inouïe de se signaler, par exemple à deux espoirs du Canadien à l’attaque, Joshua Roy et Riley Kidney, repêchés en 2021. Ils ont capté l’attention de Hockey Canada avec des saisons de plus de 100 points dans la LHJMQ l’hiver dernier. Les Québécois William Dufour et Nathan Gaucher, choix de premier tour des Ducks d’Anaheim cet été, ont aussi profité de l’occasion pour s’immiscer dans le groupe.

Les Américains, eux, seront amputés de trois piliers : l’attaquant Matty Beniers, deuxième choix au total en 2021, déjà un centre important à Seattle, le défenseur Jake Sanderson, repêché au cinquième rang par Ottawa la même année, et le gardien Drew Commesso.

Les grandes puissances risquent toutefois de moins ressentir ces nombreux forfaits en raison de leur profondeur. Le Canada compte toujours sur Mason McTavish et Kent Johnson, tous deux dans le top 5 en 2021, et sur le probable premier choix au total en 2023, Connor Bedard ; les Américains ont toujours Logan Cooley, Brock Faber, Luke Hughes, Matt Knies ; les Suédois, Jesper Wallstedt, Simon Edvinsson, William Wallinder. Ça devrait se jouer entre ces trois pays.

PHOTO JASON FRANSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L’attaquant canadien Connor Bedard (à gauche)

Dix joueurs à suivre

Malgré les nombreuses absences au tournoi, il reste des joueurs intéressants à voir. En voici dix.

Connor Bedard

Attaquant, Canada

Malgré ses 16 ans, Bedard avait déjà eu le temps d’amasser cinq points, dont quatre buts, en deux matchs avant l’annulation du Championnat en janvier. Le hockeyeur désormais âgé de 17 ans a amassé 100 points, dont 51 buts, en 62 matchs avec les Pats de Regina l’hiver dernier, une production impressionnante pour un jeune de cet âge. À moins d’une surprise de taille, il constituera le premier choix au total en 2023. Les recruteurs espèrent seulement le voir grandir davantage. Il mesure 5 pi 9 po à l’heure actuelle.

Mason McTavish

Attaquant, Canada

Troisième choix au total en 2021, ce joueur de centre costaud a entamé la dernière saison dans la LNH avec les Ducks d’Anaheim, à seulement 18 ans, avant d’être renvoyé dans les rangs juniors à Peterborough, où il a disputé cinq matchs avant d’être échangé aux puissants Bulldogs de Hamilton. Il y a rejoint les espoirs du CH Jan Mysak et Arber Xhekaj et cette bande de jeunes de talent a atteint la Coupe Memorial. McTavish a amassé 29 points, dont 16 buts, en seulement 19 matchs de séries.

Logan Cooley

Attaquant, États-Unis

On a beaucoup évoqué Cooley cet été puisque certains le pressentaient à titre de possible premier choix au total par le Canadien. Ce dynamique joueur de centre, 36 points en 24 matchs au sein du programme de développement américain, a finalement été repêché au troisième rang par les Coyotes de l’Arizona et a exclu Shane Wright du top 3, à la surprise de plusieurs. Cooley disputera au moins une saison à l’Université du Minnesota et devrait rejoindre les Coyotes par la suite.

Thomas Bordeleau

Attaquant, États-Unis

Le pauvre jeune homme, choix de début de deuxième tour des Sharks de San Jose et fils de l’ancien attaquant du Canadien Sébastien Bordeleau, a raté le premier tournoi en 2021 parce que son cochambreur avait contracté la COVID-19. Il a aussi été exclu de celui de janvier parce qu’il avait lui-même reçu un test positif ! Voici enfin sa dernière chance, à 20 ans, de représenter le pays où il est né, en 2002 à Houston, à l’époque où son père jouait pour les Aeros, club-école du Wild du Minnesota dans la Ligue américaine. Bordeleau a disputé huit matchs en fin de saison avec les Sharks et amassé cinq aides.

Luke Hughes

Défenseur, États-Unis

Jack Hughes, un centre, a été repêché au premier rang par les Devils du New Jersey en 2019, Quinn Hughes, un défenseur, au septième rang par les Canucks en 2018. Le plus jeune de ce trio de frères, Luke, le plus grand aussi, à 6 pi 2 po, a été choisi au quatrième rang par les Devils en 2022. Il est probablement le défenseur le plus doué de ce tournoi. Même s’il a dominé avec 39 points en 41 matchs avec les Wolverines du Michigan, à seulement 18 ans, Hughes a choisi de rester une saison supplémentaire dans la NCAA cette année.

Joakim Kemell

Attaquant, Finlande

Certains observateurs, fascinés par son talent offensif, voyaient en lui un choix dans le top 5 en 2022. Kemell, 23 points, dont 15 buts, en 39 matchs avec le JYP de la Ligue élite de Finlande, a dû attendre jusqu’au 17e rang pour voir les Predators de Nashville le repêcher. Ailier dynamique doté de rares instincts offensifs, il a néanmoins des carences en défense, ce qui explique son rang de sélection plus lointain.

Jesper Wallstedt

Gardien, Suède

Le Wild du Minnesota l’a repêché au premier tour, au 20e rang, en 2021, et fonde de grands espoirs en ce gardien, l’un des meilleurs à aspirer à la LNH. Wallstedt a disputé les deux dernières saisons dans la Ligue élite de Suède (SEL) avec Luleå et a participé aux deux plus récents Championnats mondiaux juniors. Wallstedt vient de signer son contrat d’entrée dans la LNH et devrait en principe disputer une première saison professionnelle dans la Ligue américaine, dans l’Iowa, afin de ne pas brûler les étapes.

Joshua Roy

Attaquant, Canada (CH)

Roy constituait un jeune joueur décevant dans les rangs juniors lorsque le Canadien l’a repêché au cinquième tour en 2021. Ce premier choix au total de la LHJMQ en 2019 s’est pris en main et, après un camp d’entraînement prometteur à Montréal, a amassé 119 points, dont 51 buts, en 66 matchs à Sherbrooke et a remporté le championnat des compteurs. Ses performances, et les nombreux absents, lui ont permis, contre toute attente, de s’immiscer au sein de l’équipe, un fait d’armes bien mérité. Aux dernières nouvelles, Roy jouait au sein du premier trio avec l’équipe du Canada.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Joshua Roy

Riley Kidney

Attaquant, Canada (CH)

Bien qu’il ait été repêché presque une centaine de rangs devant Joshua Roy en 2019, Kidney, choix de début de deuxième tour, joue dans l’ombre parmi les espoirs du Canadien malgré une saison de 100 points en 66 matchs avec le Titan d’Acadie-Bathurst. Il a surpris en obtenant un poste avec l’équipe du Canada, et n’a pas un coffre à outils aussi garni que celui de Roy. Il y a encore des progrès à faire, surtout au chapitre de la force physique. Pour l’instant, il semble destiné à un rôle de réserviste à Edmonton, mais les choses changent vite dans un tel tournoi.

Jan Mysak

Attaquant, République tchèque (CH)

Mysak, 20 ans, choix de début de deuxième tour en 2020, était déjà le capitaine de la République tchèque en janvier. C’est un centre dynamique qui a disputé 22 matchs avec le Rocket de Laval pendant la pandémie, mais on ne s’attend pas à accueillir un éventuel centre offensif à Montréal. Mysak a amassé 64 points en 60 matchs dans la Ligue junior de l’Ontario à Hamilton, à l’aube de ses 20 ans, ce qui n’annonce pas un attaquant explosif. Il possède néanmoins plusieurs autres qualités et constituera l’un des grands leaders de sa formation.