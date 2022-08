Jakob Pelletier a fait honneur à sa réputation de travailleur infatigable cet été. Le troisième meilleur pointeur chez les recrues la saison dernière dans la Ligue américaine de hockey n’a pas chômé ces dernières semaines, mettant le paquet en vue du prochain camp d’entraînement des Flames de Calgary. Pour se changer les idées, le natif de Québec est allé travailler à l’épicerie de son frère Charles-Antoine, à Saint-Lazare-de-Bellechasse, où Le Soleil leur a rendu visite.

MIKAËL LALANCETTE Le Soleil

Lorsque l’auteur de ces lignes franchit la porte du petit commerce de la rue Principale, les Pelletier sont à pied d’œuvre dans les allées. Comme la rencontre a lieu un mercredi matin, Jakob et Charles-Antoine placent des boîtes fraîchement livrées sur les tablettes de l’épicerie. Leur mère, Nancy Latulippe, est en train de regarnir les présentoirs de la section des fruits et légumes. Tout l’inventaire est soigneusement placé et aligné.