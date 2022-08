PHOTO PHOENIX DE SHERBROOKE, VIA TWITTER

(Red Deer) L’équipe masculine du Canada des moins de 18 ans a défait la Finlande 4-1 et a obtenu son laissez-passer pour la finale de la Coupe Hlinka-Gretzky, vendredi.

La Presse Canadienne

Le meilleur marqueur du tournoi, Ethan Gauthier a été le premier à faire scintiller la lumière rouge, en première période. Le Québécois a porté son total à cinq réussites lors du tournoi.

Calum Ritchie a doublé l’avance des siens grâce à son deuxième filet et à ses deux dernières rencontres. Matthew Wood et Denver Barkey ont ensuite marqué en l’espace de 19 secondes lors du troisième tiers et ont confirmé la victoire de l’Unifolié.

Les Finlandais se sont inscrits au pointage lorsqu’il ne restait que 18 secondes à la partie. Arttu Alasiurua a été crédité du but.

Scott Ratzlaff a réalisé 23 arrêts, mais a accordé son premier but en trois matchs pour le Canada.

Le Canada affrontera en finale le vainqueur du duel entre la Suède et la Tchéquie. Les Canadiens, toujours invaincus, tentent de mettre la main sur un premier titre depuis 2018.