Les Flames prennent l’habitude des grandes annonces tardives. La formation albertaine a annoncé s’être entendue sur les termes d’un contrat de huit ans et 84 millions avec le Québécois Jonathan Huberdeau, jeudi en fin de soirée.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Pas plus tard que lundi, on apprenait que le directeur général des Flames Brad Treliving s’était rendu à Montréal afin de partager un repas avec son nouvel attaquant, acquis des Panthers de la Floride le 22 juillet. Force est de croire que la discussion s’est bien déroulée ; Huberdeau signe aujourd’hui le contrat le plus important de sa carrière, qui lui rapportera 10,5 millions annuellement.

Comme il reste encore une saison à écouler à l’entente de 6 ans et 35,4 millions d’Huberdeau, ce contrat avec les Flames ne s’enclenchera qu’à la saison 2023-24 et prendra fin en 2031. L’attaquant aura alors 37 ans.

Cette entente, c’est la cerise sur le sundae après une saison extraordinaire pour Huberdeau, la meilleure de sa carrière. Avec 30 buts et 85 mentions d’aide pour 115 points en 80 rencontres, le Québécois a terminé la saison au deuxième rang des marqueurs, à égalité avec Johnny Gaudreau.

Par voie de communiqué, le directeur général des Flames Brad Treliving s’est dit « emballé » de voir Huberdeau à long terme avec sa formation. « C’est un joueur élite, une des meilleurs attaquants de la Ligue qui rend les joueurs autour de lui meilleurs. Nous sommes impatients de l’accueillir dans notre communauté et de le voir contribuer aux succès de notre équipe. »

Quant à lui, Huberdeau s’est dit « ravi » de l’entente. « Je suis excité de ce nouveau chapitre et je suis dédié à cette équipe. Je vais tout donner, sur la glace et en-dehors de celle-ci. Je suis impatient de jouer devant les partisans passionnés des Flames. »